Лідер збірної Бразилії відновлюється від травми.

Нападник ПСЖ Неймар вважає, що його мало підбадьорюють під час процесу лікування травми.

Про це повідомляє AS.

Знаменитий спортсмен зазнав пошкодження в матчі 1/32 фіналу Кубку Франції проти "Кана" (1:0). Через неї він не зіграв у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти своєї колишньої команди - "Барселони" (4:1). Його участь у другому поєдинку під великим питанням.

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"Я опублікував, як працюю над відновленням після травми, показав процедури із самого початку і до кінця. І я не побачив слів: "Вау, який же професіонал, як же він піклується про себе". Жодного!", - обурився Неймар в сторіс інстаграма.

У поточному сезоні найдорожчий гравець в історії футболу провів 11 поєдинків в чемпіонаті Франції, забив 6 м'ячів та віддав 3 асисти.

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Автор: Будрін Артем