Олександр Поворознюк дивом врятувався.

Президент клубу Української Прем'єр-ліги "Інгульця" Олександр Поворознюк розказав деталі інциденту, коли в кімнаті, де він перебував, вибухнула граната.

Про це повідомляють телеканали "Футбол 1,2,3".

"Мій стан? Все нормально, я не в лікарні. Ні з чим цей вибух не пов'язую, не можу прийти до тями. Одне не знаю, як я вижив, просто не знаю. Коли сидиш говориш з людьми ні про що, смієшся і тут чудак кладе гранату на стіл. Не розумію, як я вижив. Мене накриває столом, столи й ікони мене накривають, мене це врятувало", - поділився моторошною історією 50-річний футбольний функціонер.

Джерела телеканалу відзначають, що одна особа внаслідок інциденту загинула від поранень, а інша з важкими травмами в лікарні. Третім був Поворознюк, який дивом не постраждав.

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Автор: Артем Будрін