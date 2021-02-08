Лідер збірної України підкорив Туманний Альбіон / фото REUTERS

У центральному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" виграв у "Ліверпуля" з рахунком 1:4. Олександр Зінченко провів на полі всі 90 хвилин.

Це став 83-й матч Алекса у складі "Сіті" і 50-й в рамках АПЛ. За ці 83 матчі команда разом з Зінченком перемогла у 72-ох з них. Процент перемог разом з українцем у складі - 86,75%. Це абсолютний рекорд для всіх гравців "Ман Сіті" в історії. 

Про це повідомляє StatCity у Тwitter.

twitter.StatCity

Зауважимо, що до рейтингу потрапили лише ті гравці, які зіграли щонайменше 10 матчів за "містян". Це зроблено для того, щоб вибірка була репрезентативна, оскільки на коротких дистанціях можливі аномальні показники. 

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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

  • Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.
  • Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.
  • У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.
  • У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.
  • У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 15 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.
  • У 2021 році Зінченко вже сім разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті".
  • Контракт українського футболіста з "містянами" діє до 2024 року.

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Автор: Будрін Артем