Олександр вписав своє ім'я в історію клубу.

У центральному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" виграв у "Ліверпуля" з рахунком 1:4. Олександр Зінченко провів на полі всі 90 хвилин.

Це став 83-й матч Алекса у складі "Сіті" і 50-й в рамках АПЛ. За ці 83 матчі команда разом з Зінченком перемогла у 72-ох з них. Процент перемог разом з українцем у складі - 86,75%. Це абсолютний рекорд для всіх гравців "Ман Сіті" в історії.

Про це повідомляє StatCity у Тwitter.

Зауважимо, що до рейтингу потрапили лише ті гравці, які зіграли щонайменше 10 матчів за "містян". Це зроблено для того, щоб вибірка була репрезентативна, оскільки на коротких дистанціях можливі аномальні показники.

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Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов у "Манчестер Сіті" в 2016 році, проте спершу був відданий в оренду в ПСВ, а в складі "містян" дебютував у жовтні 2017 року.

Влітку 2018 року Зінченко намагався купити "Вулверхемптон". "Ман Сіті" був готовий прийняти пропозицію "вовків", проте українець відмовився від трансферу.

У складі "Сіті" Зінченко двічі став чемпіоном АПЛ, три рази виграв Кубок англійської Ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

У лютому 2019 року вболівальники "Ман Сіті" визнали українця найкращим гравцем команди за підсумками місяця.

У поточному сезоні на рахунку українця 1 асист в 15 матчах за "Сіті" у всіх турнірах.

У 2021 році Зінченко вже сім разів виходив на поле в стартовому складі "Ман Сіті".

Контракт українського футболіста з "містянами" діє до 2024 року.

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Автор: Будрін Артем