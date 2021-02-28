Форвард "Ноттс Каунті" став автором справжнього шедевра.

Нападник "Ноттс Каунті" Еліша Сем забив приголомшливий гол у матчі 1/4 фіналу трофею Футбольної асоціації Англії проти "Оксфорд Сіті" (3:1).

На 73-й хвилині матчу ізраїльський футболіст незвичайним чином замкнув подачу з флангу. Він завдав удару по воротах п'ятою, при цьому розвернувшись і перекинувши м'яч собі через спину.

Коментатор матчу тут же припустив, що цей гол може бути номінований на премію Пушкаша, яка щорічно вручається за найкращий гол року в світі.

Відео опублікував офіційний акаунт "Ноттс Каунті" в Twitter.

Buckle in for one of the most RIDICULOUS goals you'll ever see! 🤯 pic.twitter.com/kmmMj5tlb8 — Notts County FC (@Official_NCFC) February 27, 2021

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Автор: Антон Дудар