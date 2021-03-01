Команда Паулу Фонсеки випала з топ-четвірки чемпіонату Італії.

У центральному матчі 24-го туру італійської Серії А "Рома" приймала "Мілан".

Перемогу в надважливому поєдинку здобули гості, які змогли не відстати від "Інтера" в чемпіонській гонці. У той же час "Рома" мала шанс скоротити відставання від "Мілана" до двох очок, але через поразку випала з топ-четвірки.

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"Рома" - "Мілан" - 1:2

Голи: Верету, 50 - Кессьє, 43 (з пенальті), Ребіч, 58

"Рома": Пау Лопес, Фасіо (Бруну Перес, 62), Спінаццола, Карсдорп, Манчіні, Мхітарян, Крістанте, Верету (Діавара, 79), Пеллегріні, Вільяр (Ель-Шаараві, 70), Майораль (Педро, 79)

"Мілан": Дж.Доннарумма, К'єр, Калабрія, Томорі, Ернандес, Чалханоглу (Діас, 46), Кессьє, Тоналі (Мейте, 83), Ребіч (Круніч, 67), Салемакерс (Кастільехо, 83), Ібрагімович (Леау, 56)

Огляд матчу опублікував офіційний YouTube-канал Серії А.

Серія А: положення команд

Після 24 турів лідирує в таблиці Серії А "Інтер" (56 очок), який випереджає "Мілан" (52 очки).

Далі в топ-четвірці також йдуть "Ювентус" (23 матчі, 46 очок) і "Аталанта" (24 матчі, 46 очок).

У "Роми" - 44 очки в 24 іграх і п'ята позиція.

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Автор: Антон Дудар