Головний тренер "Роми" Паулу Фонсека прокоментував перемогу над "Шахтарем" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Слова португальського тренера наводить офіційний сайт "гірників".
За словами Фонсеки, головним фактором перемоги стала гра "Роми" в обороні:
"Що стало ключовим у перемозі? Головна ідея - організація нашої оборони. Ми закрили всі можливі зони для футболістів "Шахтаря" в атаці. Знаємо, що ця команда дуже небезпечна в контратаках, і зробили все, щоб не дати їй грати в звичний фірмовий футбол".
"Ми обіграли дуже досвідчену і сильну команду, яка вміє грати у футбол. Яка цього року, нагадаю, двічі перемогла "Реал" і двічі зіграла внічию з "Інтером", - додав Фонсека.
Читайте також"Результат несправедливий": Каштру прокоментував розгромну поразку Шахтаря у РиміПри цьому він підкреслив, що поєдинок у відповідь в Україні буде "не менш важливим":
"Дуже добре знаю характер футболістів, які захищають кольори "Шахтаря" і з якими відмінно знайомий. Це сильні гравці, і вони зроблять все, щоб перемогти. У матчі-відповіді нам буде важко".
Рома - Шахтар: підсумки матчу
- "Шахтар" поступився "Ромі" з рахунком 0:3 на виїзді.
- "Шахтар" вперше зустрівся зі своїм колишнім тренером Паулу Фонсекою, який переїхав до Риму після трьох років в Україні.
- Найкращим гравцем матчу за версією Whoscored визнаний півзахисник "Роми" Лоренцо Пеллеріні. Його підсумковий бал - 8,5. У "Шахтаря" найвищі оцінки отримали Тайсон і Додо (6,5).
- Матч-відповідь відбудеться 18 березня.
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