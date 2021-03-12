Паулу Фонсека розгромив свою колишню команду в Римі.

Головний тренер "Роми" Паулу Фонсека прокоментував перемогу над "Шахтарем" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Слова португальського тренера наводить офіційний сайт "гірників".

За словами Фонсеки, головним фактором перемоги стала гра "Роми" в обороні:

"Що стало ключовим у перемозі? Головна ідея - організація нашої оборони. Ми закрили всі можливі зони для футболістів "Шахтаря" в атаці. Знаємо, що ця команда дуже небезпечна в контратаках, і зробили все, щоб не дати їй грати в звичний фірмовий футбол".

"Ми обіграли дуже досвідчену і сильну команду, яка вміє грати у футбол. Яка цього року, нагадаю, двічі перемогла "Реал" і двічі зіграла внічию з "Інтером", - додав Фонсека.

Читайте також"Результат несправедливий": Каштру прокоментував розгромну поразку Шахтаря у РиміПри цьому він підкреслив, що поєдинок у відповідь в Україні буде "не менш важливим":

"Дуже добре знаю характер футболістів, які захищають кольори "Шахтаря" і з якими відмінно знайомий. Це сильні гравці, і вони зроблять все, щоб перемогти. У матчі-відповіді нам буде важко".

Рома - Шахтар: підсумки матчу

"Шахтар" поступився "Ромі" з рахунком 0:3 на виїзді.

"Шахтар" вперше зустрівся зі своїм колишнім тренером Паулу Фонсекою, який переїхав до Риму після трьох років в Україні.

Найкращим гравцем матчу за версією Whoscored визнаний півзахисник "Роми" Лоренцо Пеллеріні. Його підсумковий бал - 8,5. У "Шахтаря" найвищі оцінки отримали Тайсон і Додо (6,5).

Матч-відповідь відбудеться 18 березня.

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Автор: Антон Дудар