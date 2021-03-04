36-річна легенда - взірець для нащадків / фото facebook.fcjuventus

Колишня зірка мадридського "Реала", а нині лідер "Ювентусу" Кріштіану Роналду опублікував у мережі знімок зі свого тренування в залі, де показав свій сталевий прес.

"Час відновлення", - підписав світлину бомбардир, натякаючи на процес додаткової роботи над тілом і постійного самовдосконалення.

фото instagram.cristiano

Зауважимо, що в атлета найбільше підписників в Instagram на планеті. 267 мільйонів фолловерів - абсолютний лідер! Фото зібрало вже понад 7 мільйонів лайків.

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Автор: Будрін Артем