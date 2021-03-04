36-річна легенда - взірець для нащадків / фото facebook.fcjuventus
Колишня зірка мадридського "Реала", а нині лідер "Ювентусу" Кріштіану Роналду опублікував у мережі знімок зі свого тренування в залі, де показав свій сталевий прес.
"Час відновлення", - підписав світлину бомбардир, натякаючи на процес додаткової роботи над тілом і постійного самовдосконалення.
фото instagram.cristiano
Зауважимо, що в атлета найбільше підписників в Instagram на планеті. 267 мільйонів фолловерів - абсолютний лідер! Фото зібрало вже понад 7 мільйонів лайків.
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Кріштіану Роналду: останні досягнення
- У 2020 році Роналду провів 38 офіційних матчів за "Ювентус", забив 39 м'ячів і віддав 6 асистів.
- Роналду був визнаний найкращим футболістом 21 століття за версією Globe Soccer Awards.
- Також Роналду потрапив до символічної збірної всіх часів France Football.
- Минулого року Роналду наблизився до світового рекорду по голах за збірну. У Кріштіану 102 голи за збірну Португалії. До історичного рекорду всього 7 м'ячів. У екс-нападника збірної Ірану Алі Даеї 109 голів.
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