Португалець продемонстрував публіці як відновлюється після матчів.

Колишня зірка мадридського "Реала", а нині лідер "Ювентусу" Кріштіану Роналду опублікував у мережі знімок зі свого тренування в залі, де показав свій сталевий прес.

"Час відновлення", - підписав світлину бомбардир, натякаючи на процес додаткової роботи над тілом і постійного самовдосконалення.

Зауважимо, що в атлета найбільше підписників в Instagram на планеті. 267 мільйонів фолловерів - абсолютний лідер! Фото зібрало вже понад 7 мільйонів лайків.

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Кріштіану Роналду: останні досягнення

У 2020 році Роналду провів 38 офіційних матчів за "Ювентус", забив 39 м'ячів і віддав 6 асистів.

Роналду був визнаний найкращим футболістом 21 століття за версією Globe Soccer Awards.

Також Роналду потрапив до символічної збірної всіх часів France Football.

Минулого року Роналду наблизився до світового рекорду по голах за збірну. У Кріштіану 102 голи за збірну Португалії. До історичного рекорду всього 7 м'ячів. У екс-нападника збірної Ірану Алі Даеї 109 голів.

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Автор: Будрін Артем