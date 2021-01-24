Португалець не взяв участь в рекламній кампанії навіть за шалену винагороду.

Нападник італійського "Ювентусу" та збірної Португалії Кріштіану Роналду не прийняв пропозицію рекламувати Саудівську Аравію як туристичний напрямок.

Про це повідомляє The Telegraph.

Португалець відмовився від винагороди у розмірі 6 мільйонів євро.

Якби Кріштіану погодився, то в його обов'язки входило б відвідувати країну, а також в Саудівській Аравії змогли б використовувати його образ для реклами. Цікаво, що подібна пропозиція надійшла і нападнику "Барселони" Ліонелю Мессі, але відповідь аргентинця ще невідома.

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Зазначимо, що Саудівська Аравія намагається збільшити свою туристичну привабливість. Країна активно запрошує різноманітних зірок рекламувати подорожі до них. Наприклад, нещодавно президент ФІФА Джанні Інфантіно сказав, що він неймовірно вражений і кожен мусить відвідати Саудівську Аравію.

Кріштіану Роналду: останні досягнення

У 2020 році Роналду провів 38 офіційних матчів за "Ювентус", забив 39 м'ячів і віддав 6 асистів.

Роналду був визнаний найкращим футболістом 21 століття за версією Globe Soccer Awards.

Також Роналду потрапив до символічної збірної всіх часів France Football.

Минулого року Роналду наблизився до світового рекорду по голах за збірну. У Кріштіану 102 голи за збірну Португалії. До історичного рекорду всього 7 м'ячів. У екс-нападника збірної Ірану Алі Даеї 109 голів.

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Автор: Будрін Артем