Олександр Поворознюк заявив, що в його команді ніколи не буде Селезньова або Мілевського.

Президент клубу Української прем'єр-ліги "Інгульця" Олександр Поворознюк розкритикував скандальних "ветеранів" українського футболу - Євгена Селезньова та Артема Мілевського.

Про це стало відомо з інтерв'ю епатажного власника клубу для Footboom.

"Такі гравці, як Селезньов й Мілевський ніколи не будуть в "Інгульці"! У нас зовсім інша філософія, інше ставлення до футболу", - категорично висловився Поворознюк.

"Якби це був Лисенко із "Колосу", це інше питання. Подивіться, як він у свої роки ставиться до футболу! Йому 32, а він біжить до останньої хвилини, б'ється на полі, рубається. Таких гравців небагато, які в такому віці ставляться до футболу професійно. Ось якби до нас прийшов Лисенко, я б його взяв", - сказав президент.

"Селезньова і Мілевського треба забувати. Є молоді та перспективні хлопці, про яких потрібно говорити. Який піар з того, що "Колос" запросив Селезньова? Всі дотримувалися спортивного режиму, а потім півкомади почало бухати. Так хіба це піар?", - пройшовся по скандальних гравцях Поворознюк.

"Інгулець" на слуху через те, що він не платить арбітрам, що чесно виходить на кожну гру, б'ється на полі. Нас знають, як народний клуб. Ось це, я розумію, піар! Фішка не в тому, щоб запрошувати в команду Селезньова чи Мілевського. Найкращий піар - виходити на поле, робити головою підкати, рубатися і помирати! Якщо Селезньов і Мілевський грають у футбол, то я - іспанський льотчик! Поки я президент, цих гравців в "Інгульці" не буде ніколи. Навіть, якби нам їх давали задарма!", - додав власник клубу з селища міського типу Петрове.

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Автор: Будрін Артем