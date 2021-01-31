Донецький "Шахтар" провів перший контрольний матч на другому турецькому зборі. "Гірники" зустрічалися з чемпіоном Сербії "Црвеною Звездою".
Командам так і не вдалося відкрити рахунок у матчі - 0:0.
"Шахтар" за традицією провів кожен з таймів різними складами.
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"Шахтар" - "Црвена Звезда" - 0:0
"Шахтар" 1-й тайм: Пятов, Болбат, Кривцов, Бондар, Сіпріано, Судаков, Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Фернандо
"Шахтар" 2-й тайм: Трубін, Корнієнко, Матвієнко, Вітао, Додо, Степаненко, Маркос, Патрік, Соломон, Тайсон, Дентіньо
Відзначимо, що 31 січня "Шахтар" також повинен був зустрітися з "Мурою", але матч скасували через спалах коронавірусу в словенському клубі.
Підготовка "Шахтаря" до другої частини сезону: що потрібно знати
- Перший збір "Шахтаря" також пройшов у Туреччині з 17 по 26 січня. Другий збір проходить з 29 січня по 5 лютого.
- У першому контрольному матчі на першому зборі "Шахтар" не зумів обіграти польський клуб, потім втратив перемогу в поєдинку з болгарською командою, а в третій грі розгромив представника Македонії.
- Далі на зборі "гірники" зіграють зі словацьким "Слованом" (3 лютого) і грузинським "Локомотивом" (5 лютого).
- Відновити сезон "Шахтарю" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого "гірники" проведуть першу зустріч з "Маккабі" в плей-офф Ліги Європи.
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