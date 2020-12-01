У Донецьку створили новий "Шахтар", який не має ніякого відношення до всесвітньо відомого клубу.

У так званій "ДНР" одну з футбольних команд перейменували в "Шахтар".

Про це повідомляє ресурс бойовиків.

Джерело зазначає, що, за словами футболістів команди, таким чином Донецьк "всього лише відновлює історичну справедливість".

Клуб з новою назвою дебютував у зимовій першості так званої "ДНР".

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"Тут грають вихованці футбольних шкіл. Тобто - наші місцеві. Це той "Шахтар", який був ще при Радянському Союзі", - сказав гендиректор команди Руслан Чередников.

Він також заявив, що цей клуб - це "бренд Донбасу".

Варто відзначити, що даний клуб з Донецька ніяк не пов'язаний з чемпіоном України "Шахтарем".

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Автор: Антон Дудар