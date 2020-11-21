У центральному матчі туру "гірники" втратили очки.

У десятому турі Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" приймав "Олександрію".

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У першому таймі головною подією стало видалення форварда "гірників" Жуніора Мораєса. На 29-й хвилині він послизнувся і зробив підкат в ногу Банаді. Головний арбітр Катерина Монзуль спочатку показала жовту картку Мораєсу, після чого подивилася повтор за допомогою VAR і вирішила видалити футболіста - "Шахтар" залишився в меншості.

На 47-й хвилині "Шахтарю" вдалося повести в рахунку: Додо ударом головою замкнув подачу з флангу від Алана Патріка.

Вже через шість хвилин гості відновили рівновагу. Банада опинився без опіки захисників у штрафному донеччан і замкнув простріл від Ковальця - 1:1.

Ближче до кінця матчу команди обмінялися супермоментами. На 75-й хвилині Дентіньо пробивав низом, а Гречишкін вибив м'яч з лінії воріт, після чого воротар встиг накрити м'яч. Через дві хвилини Третьяков пробив у поперечину після передачі Лучкевича в контратаці.

"Шахтар" в останні хвилини володів перевагою, але забити переможний м'яч господарі не змогли.

Після цієї нічиї відставання "Шахтаря" від "Динамо" становить три очки. "Олександрія" з 14 очками йде шостою.

"Шахтар" - "Олександрія" - 1:1

Голи: Додо, 47 - Банада, 53

"Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано (Майкон, 69), Степаненко, Маркос Антоніо (Дентіньо, 43), Тете, Алан Патрік (Фернандо, 69), Соломон, Мораєс

"Олександрія": Білик, Пашаєв, Мельник, Бабогло, Вантух, Ковалець (Грицук, 90), Банада, Гречишкін, Лучкевич, Сітало (Устименко, 73), Третьяков (Шастал, 81)

Попередження: Сіпріано, Матвієнко - Третьяков, Ковалець

Вилучення: Мораєс, 31

Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур

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Автор: Данило Слесь