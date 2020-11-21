У десятому турі Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" приймав "Олександрію".
Читайте такожФутболіст Шахтаря може завершити кар'єру в 27 років
У першому таймі головною подією стало видалення форварда "гірників" Жуніора Мораєса. На 29-й хвилині він послизнувся і зробив підкат в ногу Банаді. Головний арбітр Катерина Монзуль спочатку показала жовту картку Мораєсу, після чого подивилася повтор за допомогою VAR і вирішила видалити футболіста - "Шахтар" залишився в меншості.
На 47-й хвилині "Шахтарю" вдалося повести в рахунку: Додо ударом головою замкнув подачу з флангу від Алана Патріка.
Вже через шість хвилин гості відновили рівновагу. Банада опинився без опіки захисників у штрафному донеччан і замкнув простріл від Ковальця - 1:1.
Ближче до кінця матчу команди обмінялися супермоментами. На 75-й хвилині Дентіньо пробивав низом, а Гречишкін вибив м'яч з лінії воріт, після чого воротар встиг накрити м'яч. Через дві хвилини Третьяков пробив у поперечину після передачі Лучкевича в контратаці.
"Шахтар" в останні хвилини володів перевагою, але забити переможний м'яч господарі не змогли.
Після цієї нічиї відставання "Шахтаря" від "Динамо" становить три очки. "Олександрія" з 14 очками йде шостою.
"Шахтар" - "Олександрія" - 1:1
Голи: Додо, 47 - Банада, 53
"Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано (Майкон, 69), Степаненко, Маркос Антоніо (Дентіньо, 43), Тете, Алан Патрік (Фернандо, 69), Соломон, Мораєс
"Олександрія": Білик, Пашаєв, Мельник, Бабогло, Вантух, Ковалець (Грицук, 90), Банада, Гречишкін, Лучкевич, Сітало (Устименко, 73), Третьяков (Шастал, 81)
Попередження: Сіпріано, Матвієнко - Третьяков, Ковалець
Вилучення: Мораєс, 31
Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур
- Поєдинки 10-го туру УПЛ проходять з 20 по 22 Листопада: де дивитися матчі по ТБ.
- В "Олімпіку" стався спалах коронавірусу, у зв'язку з чим матч донеччан проти луганської "Зорі" в рамках цього туру не відбудеться.
- "Маріуполь" в ослабленому складі не зумів обіграти аутсайдера чемпіонату.
- "Динамо" в гостях здобуло перемогу над "Інгульцем".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram