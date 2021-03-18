Донецький клуб вірить, що зможе зробити шалений камбек.

Донецький "Шахтар" готується до другого матчу з італійською "Ромою". У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "гірники" програли у Римі на "Стадіо Олімпіко" з рахунком 3:0.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Рома.

Шахтар - Рома: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 20.00.

"Шахтар"

Останній місяць для "Шахтаря" пройшов здебільшого під мінорні ноти. Команда Луїша Каштру поступилася на останніх секундах "Зорі" в УПЛ, а потім вилетіла з Кубка України від "Агробізнесу". Щоправда, в останньому турі УПЛ "гірники" розбили вщент міцний колектив - чернігівську "Десну".

Нагадаємо, що в 1/16 фіналу "Шахтар" пройшов тель-авівський "Маккабі" (2:0 і 1:0).

Так, відіграти фору у 3 м'ячі - завдання з зірочкою. Згідно зі статистикою "Шахтар" після поразки у виїзному матчі в плей-офф єврокубків потім вилітав з турніру в 13 з 15 випадків (тричі - після 0:3).

Проте "Шахтар" був і залишається досвідченим єврокубковим бійцем. "Гірники" у 2009 році перемагали в цьому змаганні. А в сезоні 2015/16 й 2019/20 доходили аж до стадії півфіналу Ліги Європи. "Рома" - чудово організована команда, але гравці донецького клубу обіцяють докласти всіх зусиль і зробити все задля успіху. Зокрема, 21-річна бразильська зірка Тете сказав, що помилки проаналізовані й тепер "Шахтар" підійде до матчу-відповіді сильнішим.

Шахтар - Рома: прогноз букмекерів

"Рома"

Італійський клуб в 1/16 фіналу Ліги Європи вибив з боротьби португальську "Брагу" (2:0 і 3:1).

Читайте такожШвидкі "вовки" і мобільна "жовта субмарина": хто став суперником українських клубів в Лізі ЄвропиВ цьому сезоні у матчах на виїзді "Рома" програвала аж 6 разів. Здебільшого доволі сильним суперникам. Останній матч в Серії А римляни програли "Пармі" - 0:2.

"Рома" перебуває на шостому місці у своєму національному чемпіонаті та відстає на 2 очки від зони Ліги чемпіонів.

Згідно зі статистикою, "Рома" в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі та у 27 випадках проходила далі.

Історія протистоянь

"Шахтар" і "Рома" раніше тричі перетиналися в рамках Ліги чемпіонів. На груповому етапі ЛЧ 2006-2007 вони обмінялися домашніми перемогами (0:4 і 1:0 для "Шахтаря"), у 2011 році "гірники" пройшли римлян в 1/8 фіналу (3:2, 3:0), а у 2018-му на цій же стадії сильнішою була вже "Рома", яка програла в гостях 1:2, але виграла вдома 1:0.

Слова перед матчем

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

"Коли ми програємо, всі все знають. Коли виграємо - знає тільки тренер. Дивно. Мабуть, це якесь правило футболу. Ми продовжимо жити за цими правилами".

"Ми віримо в те, що ми робимо. Я вірю в свою роботу. Весь світ може бути проти мене, але я буду вірити. Я дуже сконцентрований на своїй роботі. Я вважаю, що ми повинні говорити те, що думаємо", - по-філософськи зауважив португалець. "Нам складно, це правда. Але чому ми не можемо все змінити? Це виклик для гравців, вони це розуміють. Якщо ми програємо - привітаю "Рому". Це футбол. Або ми, або вони. Подивимося", - зберігає оптимістичний настрій Каштру.

Паулу Фонсека, наставник "Роми":

"Перш за все, завтра матч не Фонсеки проти Каштру, а матч наших команд. Так, ми з ним у дружніх відносинах, ми спілкувалися після матчу в Римі. Я переживаю за нього завжди, але завтра на протязі 90 хвилин ми будемо суперниками, і ні про яку дружбу не може бути й мови". "Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб забити і максимально ускладнити суперникам життя", - завершив думку португалець.

Хто не зіграє?

У лазареті в "гірників" знаходяться лідер команди Тарас Степаненко, а також Хочолава Давід, Сіпріану та Фернанду. Під питанням знаходиться участь у матчі Ісмаїлі. "Вовкам" не допоможуть травмовані Ніколо Дзаньоло, Генріх Мхітарян та Кріс Смоллінг. Також в лазареті продовжує лікування ключовий гравець опорної зони римлян - Жордан Верету.

Орієнтовні склади

"Шахтар": Трубін, Додо, Кривцов, Матвієнко, Вітао, Маркос Антоніо, Марлос, Патрік, Тайсон, Тете, Мораєс

"Рома": Лопес, Ібанез, Манчіні, Крістанте, Спінаццола, Карсдорп, Діавара, Пеллегріні, Педро, Джеко, Ель-Шаараві

Арбітр

Головним рефері матчу призначений іспанський суддя Антоніо Матео Лаос.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем