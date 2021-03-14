"Гірники" продовжують погоню за київським "Динамо".

"Шахтар" на "Олімпійському" в Києві приймав "Десну" в рамках 18-го туру чемпіонату України. "Гірники" здобули перемогу з великим рахунком.

Рахунок у матчі був відкритий в середині тайму - після перегляду відеоповтору арбітр призначив у ворота "Десни" пенальті, який реалізував Тете. Гості могли відігратися перед перервою, але після удару Андрія Тотовицького м'яч влучив у штангу.

Читайте також"Результат несправедливий": Каштру прокоментував розгромну поразку Шахтаря у РиміУ другому таймі "Шахтарю" вдалося зробити рахунок розгромним. Манор Соломон спершу завершив красиву атаку після двох передач п'ятою, а потім обіграв суперника і оформив дубль. Ще через три хвилини дубль після сольного проходу оформив і Тете.

"Шахтар "набрав 39 очок і на 4 пункти відстає від "Динамо". У "Десни" в активі 30 очок і четверта позиція.

"Шахтар" - "Десна" - 4:0

Голи: Тете, 34 (з пенальті), 80, Соломон, 74, 77

"Шахтар": Трубін, Додо, Матвієнко, Кривцов, Бондар, Тете (Тайсон, 81), Алан Патрік (Судаков, 81), Маркос Антоніо (Марлос, 60), Майкон, Соломон (Коноплянка, 81), Мораєс (Дентіньо, 71)

"Десна": Паст (Литовка, 88), Тамм, Імереков, Полегенько, Мостовий, Картушов (Сухоцький, 86), Огиря, Гуцуляк, Калітвінцев (Арвеладзе, 76), Тотовіцький (Безбородько, 86), Чепурненко (Дегтярьов, 46)

Попередження: Огиря 30, Імереков 34 - Матвієнко 40, Додо 67

Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур

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Автор: Антон Дудар