Донецький "Шахтар" сьогодні, 29 січня, відправився на другий збір до Туреччини.
Про це повідомила прес-служба "гірників" у Twitter.
Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру взяв на збір 31 футболіста.
У їх числі захисник Ісмаїлі і півзахисник Максим Малишев, які ще не грали в цьому сезоні, оскільки відновлювалися після серйозних травм. У першому зборі "Шахтаря" вони участі не брали.
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Також варто відзначити, що з командою не полетів захисник Богдан Бутко, який, за даними ЗМІ, перейде в турецький клуб "Ерзурум ББ".
Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін, Гриценко.
Захисники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко, Вітао, Бондар
Півзахисники: Болбат, Степаненко, Тайсон, Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Малишев, Соломон, Коваленко, Патрік, Майкон, Сіпріано, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо
Нападники: Мораєс, В'юнник
Підготовка "Шахтаря" до другої частини сезону: що потрібно знати
- Перший збір "Шахтаря" також пройшов у Туреччині з 17 по 26 січня. Другий збір проходитиме з 29 січня по 5 лютого.
- У першому контрольному матчі на першому зборі "Шахтар" не зумів обіграти польський клуб, потім втратив перемогу в поєдинку з болгарською командою, а в третій грі розгромив представника Македонії.
- "Шахтар" також повинен був зіграти з "Марібором", але матч скасували "з метою безпеки".
- Відновити сезон "Шахтарю" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого "гірники" проведуть першу зустріч з "Маккабі" в плей-офф Ліги Європи.
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