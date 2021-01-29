"Гірники" продовжать підготовку до відновлення сезону.

Донецький "Шахтар" сьогодні, 29 січня, відправився на другий збір до Туреччини.

Про це повідомила прес-служба "гірників" у Twitter.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру взяв на збір 31 футболіста.

У їх числі захисник Ісмаїлі і півзахисник Максим Малишев, які ще не грали в цьому сезоні, оскільки відновлювалися після серйозних травм. У першому зборі "Шахтаря" вони участі не брали.

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Також варто відзначити, що з командою не полетів захисник Богдан Бутко, який, за даними ЗМІ, перейде в турецький клуб "Ерзурум ББ".

Воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін, Гриценко.

Захисники: Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі, Корнієнко, Вітао, Бондар

Півзахисники: Болбат, Степаненко, Тайсон, Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Малишев, Соломон, Коваленко, Патрік, Майкон, Сіпріано, Судаков, Коноплянка, Мудрик, Фернандо

Нападники: Мораєс, В'юнник

Підготовка "Шахтаря" до другої частини сезону: що потрібно знати

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Автор: Антон Дудар