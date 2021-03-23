44-річний фахівець несподівано вразив журналістів.

Головний наставник збірної України Андрій Шевченко взяв вступне слово на початку прес-конференції присвяченій матчу проти Франції у відбірковому циклі до ЧС-2022. Легенда українського спорту неочікувано перейшов з російської на українську і пообіцяв в майбутньому частіше так робити.

"Добрий день. Я радий всіх вітати з початком зборів національної команди. Із задоволенням відповім на усі ваші запитання. Поки не готовий спілкуватися українською постійно, але робитиму це в майбутньому", - почав захід такими словами Шевченко.

Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі в Києві: спочатку проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Раніше Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до збірної, але пізніше стало відомо, що відразу три гравці не допоможуть команді через травми.

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Автор: Будрін Артем