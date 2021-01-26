Ігор Суркіс високо оцінив помічника головного тренера збірної України.

Почесний президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав найсильнішого футболіста киян в епоху свого президентства.

Про це стало відомо з його інтерв'ю для каналу "В гостях у Гордона".

"За довголіттям це звісно Саша Шовковський. Вірою-правдою служив, ніколи не стогнав, не нив. Реально: я кажу так, як воно є. Він справжній патріот клубу", - вважає президент столичного клубу.

"Не має значення, де він зараз працює - реально він. Саша стільки років воротар, такі роки в нього були, що його хтось хотів собі. Але я кажу чесно, що пропозицій в мене не було по ньому. Можливо, причина те, що всі думали, що це буде дороговартісний трансфер", - продовжив думку щодо Шовковського Суркіс.

"Далі по гравцям. Звісно хочу ще відзначити покійного Валю Белькевича. Насолоджувався його грою. З таких хлопців ще Юра Калитвинцев. Косовський Віталік з його шаленою швидкістю. Пара центральних захисників Ващук - Головко. Каха Каладзе", - продовжив перелік своїх фаворитів Суркіс.

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Нагадаємо, Шовковський захищав ворота "Динамо" з 1993 по 2016 рік. Нині Олександр є помічником головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

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Автор: Будрін Артем