Почесний президент київського "Динамо" Ігор Суркіс назвав найсильнішого футболіста киян в епоху свого президентства.
Про це стало відомо з його інтерв'ю для каналу "В гостях у Гордона".
"За довголіттям це звісно Саша Шовковський. Вірою-правдою служив, ніколи не стогнав, не нив. Реально: я кажу так, як воно є. Він справжній патріот клубу", - вважає президент столичного клубу.
"Не має значення, де він зараз працює - реально він. Саша стільки років воротар, такі роки в нього були, що його хтось хотів собі. Але я кажу чесно, що пропозицій в мене не було по ньому. Можливо, причина те, що всі думали, що це буде дороговартісний трансфер", - продовжив думку щодо Шовковського Суркіс.
"Далі по гравцям. Звісно хочу ще відзначити покійного Валю Белькевича. Насолоджувався його грою. З таких хлопців ще Юра Калитвинцев. Косовський Віталік з його шаленою швидкістю. Пара центральних захисників Ващук - Головко. Каха Каладзе", - продовжив перелік своїх фаворитів Суркіс.
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Нагадаємо, Шовковський захищав ворота "Динамо" з 1993 по 2016 рік. Нині Олександр є помічником головного тренера збірної України Андрія Шевченка.
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