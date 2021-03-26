Команда Андрія Шевченка продовжує торувати свій шлях до Катару.

28 березня збірна України проведе матч відбіркового циклу до ЧС-2022 року проти команди Фінляндії. Поєдинок пройде в Києві на НСК "Олімпійський". Стартовий свисток пролунає - о 21:45.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Фінляндія.

Букмекери записали Україну у фаворити цієї зустрічі.

Коефіцієнт на перемогу фінів становить 5,65, тоді як на успіх команди Андрія Шевченка - 1,75. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,68.

На те, що українці зможуть не програти вдома, коефіцієнт становить 1,18. На перемогу Фінляндії або нічию - 2,25.

Україна - Фінляндія: перед матчем

"Жовто-блакитна" збірна успішно почала відбір на ЧС-2022, зігравши на виїзді з французами внічию та набравши своє перше очко в скарбничку.

Фінляндія теж почала кваліфікацію позитивно. Скандинавська команда змогла відігратися з 0:1 проти Боснії й Герцоговини та вирвати нічию у домашньому поєдинку. Це все трапилося зусиллями 30-річного нападника Теему Пуккі, який "вколотив" боснійцям дубль.

Тренерський штаб українців не зможе розраховувати на Тараса Степаненка, Артема Бєсєдіна й Віктора Циганкова, які перебувають в лазареті. З великою ймовірністю Андрій Ярмоленко теж не встигне залікувати свою травму.

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Автор: Будрін Артем