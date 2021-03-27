Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який перед грою з Францією пообіцяв періодично спілкуватися зі ЗМІ українською мовою, дотримав свого слова.
На прес-конференції, присвяченій матчу проти Фінляндії, Шевченко українською подякував вболівальникам:
"Перш за все, дуже приємно знову зіграти в Києві. Нам бракуватиме повних трибун НСК "Олімпійський". Але все одно хочу подякувати фанатам. Нам важлива ваша підтримка".
Відео в Instagram опублікував прес-аташе Шевченка Микола Васильков.
У ході прес-конференції тренер також схарактеризував суперника та заявив, що поєдинок буде непростим, передає офіційний сайт УАФ.
"Збірна Фінляндії заслуговує на дуже велику увагу й повагу. Команда останніми роками показує чудові результати. Вона пройшла кваліфікацію, потрапила на Євро-2020. Збалансована команда, яка має хороших виконавців.
Ми знаємо їхні сильні сторони. У нас є певний план на гру. Поєдинок буде непростим, ми це розуміємо. Із власного досвіду знаю, що буде дуже багато боротьби та єдиноборств. Хто більше виграє, той і буде ближчим до успіху", - сказав Шевченко.
Україна - Фінляндія: перед матчем
- Матч 2-го туру кваліфікації ЧС-2022 Україна - Фінляндія пройде 28 березня в Києві. Початок - о 21.45.
- "Жовто-блакитна" збірна успішно розпочала відбір на ЧС-2022, зігравши на виїзді з французами внічию і набравши своє перше очко в скарбничку.
- Фінляндія теж почала кваліфікацію позитивно. Скандинавська команда змогла відігратися з 0:1 проти Боснії і Герцеговини і вирвати нічию в домашньому поєдинку. Це все сталося зусиллями 30-річного нападника Теему Пуккі, який "вколотив" боснійцям дубль.
- Тренерський штаб українців не зможе розраховувати на Тараса Степаненка, Артема Бесєдіна та Віктора Циганкова, які перебувають у лазареті. З великою ймовірністю Андрій Ярмоленко теж не встигне залікувати свою травму.
- Збірна Фінляндії перед грою зазнала серйозної втрати, залишившись без капітана.
- Матч судитиме румунський арбітр Іштван Ковач. При ньому збірна України раніше в 2014 році обіграла Молдову в контрольному матчі (1:0).
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram