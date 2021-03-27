Андрій Шевченко поспілкувався зі ЗМІ перед матчем проти Фінляндії.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко, який перед грою з Францією пообіцяв періодично спілкуватися зі ЗМІ українською мовою, дотримав свого слова.

На прес-конференції, присвяченій матчу проти Фінляндії, Шевченко українською подякував вболівальникам:

"Перш за все, дуже приємно знову зіграти в Києві. Нам бракуватиме повних трибун НСК "Олімпійський". Але все одно хочу подякувати фанатам. Нам важлива ваша підтримка".

Відео в Instagram опублікував прес-аташе Шевченка Микола Васильков.

У ході прес-конференції тренер також схарактеризував суперника та заявив, що поєдинок буде непростим, передає офіційний сайт УАФ.

"Збірна Фінляндії заслуговує на дуже велику увагу й повагу. Команда останніми роками показує чудові результати. Вона пройшла кваліфікацію, потрапила на Євро-2020. Збалансована команда, яка має хороших виконавців.

Ми знаємо їхні сильні сторони. У нас є певний план на гру. Поєдинок буде непростим, ми це розуміємо. Із власного досвіду знаю, що буде дуже багато боротьби та єдиноборств. Хто більше виграє, той і буде ближчим до успіху", - сказав Шевченко.

Україна - Фінляндія: перед матчем

Матч 2-го туру кваліфікації ЧС-2022 Україна - Фінляндія пройде 28 березня в Києві. Початок - о 21.45.

"Жовто-блакитна" збірна успішно розпочала відбір на ЧС-2022, зігравши на виїзді з французами внічию і набравши своє перше очко в скарбничку.

Фінляндія теж почала кваліфікацію позитивно. Скандинавська команда змогла відігратися з 0:1 проти Боснії і Герцеговини і вирвати нічию в домашньому поєдинку. Це все сталося зусиллями 30-річного нападника Теему Пуккі, який "вколотив" боснійцям дубль.

Тренерський штаб українців не зможе розраховувати на Тараса Степаненка, Артема Бесєдіна та Віктора Циганкова, які перебувають у лазареті. З великою ймовірністю Андрій Ярмоленко теж не встигне залікувати свою травму.

Збірна Фінляндії перед грою зазнала серйозної втрати, залишившись без капітана.

Матч судитиме румунський арбітр Іштван Ковач. При ньому збірна України раніше в 2014 році обіграла Молдову в контрольному матчі (1:0).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар