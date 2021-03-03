Дебютний матч відбіркового циклу до чемпіонату світу-2022 з футболу між збірними Франції та України пройде без вболівальників.
Про це повідомляє L'Equipe.
У провінції Сен-Дені, де має відбутися матч, поки що діє заборона на відвідування масових заходів.
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Французька асоціація футболу хотіла спершу допустити 30 відсотків глядачів на стадіон, але уряд країни наклав на це рішення вето.
Двобій відбудеться 24 березня на арені "Стад де Франс" у передмісті Парижу - Сен-Дені.
Нагадаємо, що восени 2020 року Франція розбила вщент підопічних Андрія Шевченка.
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