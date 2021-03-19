Емблема УАФ / uaf.ua

Українська асоціація футболу відреагувала на рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни, який відхилив апеляцію щодо технічної поразки для збірної України за матч зі Швейцарією.

Позиція УАФ озвучена на сторінці організації в Facebook.

"Технічний результат поєдинку залишається в силі. Але позиція Української асоціації футболу залишається незмінною: національна збірна була готова до матчу, а УАФ виконала всі вимоги щодо участі команди в цьому поєдинку.

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До речі, це підтверджує і Спортивний арбітражний суд, який у своєму рішенні зазначив: "Немає конкретних доказів, що підтверджують, що апелянт не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19.

Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися з ситуацією, яку можна порівняти з ситуацією з УАФ, що також демонструє справу Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а став ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

В УАФ додали:

"Віримо, що це непорозуміння, заручниками якого стала головна команда України, тільки додасть нашим футболістам спортивної злості перед важливими матчами відбору до ЧС-2022".

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Автор: Антон Дудар