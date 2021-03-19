Українська асоціація футболу відреагувала на рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни, який відхилив апеляцію щодо технічної поразки для збірної України за матч зі Швейцарією.
Позиція УАФ озвучена на сторінці організації в Facebook.
"Технічний результат поєдинку залишається в силі. Але позиція Української асоціації футболу залишається незмінною: національна збірна була готова до матчу, а УАФ виконала всі вимоги щодо участі команди в цьому поєдинку.
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До речі, це підтверджує і Спортивний арбітражний суд, який у своєму рішенні зазначив: "Немає конкретних доказів, що підтверджують, що апелянт не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19.
Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися з ситуацією, яку можна порівняти з ситуацією з УАФ, що також демонструє справу Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а став ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.
В УАФ додали:
"Віримо, що це непорозуміння, заручниками якого стала головна команда України, тільки додасть нашим футболістам спортивної злості перед важливими матчами відбору до ЧС-2022".
Технічна поразка для збірної України: хронологія подій
- Через декілька випадків коронавірусу у збірній України перед грою зі Швейцарією головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали рішення УЄФА на свою користь.
- У збірній України заявили, що до делегації команди в Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- 25 листопада УЄФА присудив технічну поразку збірній України.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
- Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення УЄФА.
- Стала відома причина, через яку технічну поразку за матч присудили збірній України.
- 9 грудня стало відомо, що УАФ подала апеляцію в Лозанну.
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