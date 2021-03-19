Українська асоціація футболу озвучила свою позицію після рішення CAS.

Українська асоціація футболу відреагувала на рішення Спортивного арбітражного суду Лозанни, який відхилив апеляцію щодо технічної поразки для збірної України за матч зі Швейцарією.

Позиція УАФ озвучена на сторінці організації в Facebook.

"Технічний результат поєдинку залишається в силі. Але позиція Української асоціації футболу залишається незмінною: національна збірна була готова до матчу, а УАФ виконала всі вимоги щодо участі команди в цьому поєдинку.

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До речі, це підтверджує і Спортивний арбітражний суд, який у своєму рішенні зазначив: "Немає конкретних доказів, що підтверджують, що апелянт не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19.

Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися з ситуацією, яку можна порівняти з ситуацією з УАФ, що також демонструє справу Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а став ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

В УАФ додали:

"Віримо, що це непорозуміння, заручниками якого стала головна команда України, тільки додасть нашим футболістам спортивної злості перед важливими матчами відбору до ЧС-2022".

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Автор: Антон Дудар