Володимир Зеленський привітав українські клуби з перемогами.

Президент України Володимир Зеленський привітав "Динамо" і "Шахтар" з виходом до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Відповідний пост з'явився на сторінці Зеленського в Facebook.

"Щиро вітаю київське "Динамо" і донецький "Шахтар" з перемогами і виходом в наступну стадію Ліги Європи! Спасибі вам, хлопці! І бажаю зустрітися у фіналі!",- написав президент.

Сюжет ТСН про вихід "Динамо" і "Шахтаря" до 1/8 фіналу Ліги Європи:

"Шахтар" і "Динамо" в плей-офф Ліги Європи: що потрібно знати

І "Шахтар", і "Динамо" опинилися в плей-офф Ліги Європи після вильоту з Ліги чемпіонів.

"Гірники" в 1/16 фіналу за сумою двох зустрічей пройшли тель-авівський "Маккабі" - 2:0 і 1:0.

"Динамо" в першому раунді плей-офф ЛЄ вдалося обіграти "Брюгге" - 1:1 і 1:0.

Своїх суперників по 1/8 фіналу українські клуби дізнаються 26 лютого. При цьому вони можуть зустрітися один з одним.

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Автор: Антон Дудар