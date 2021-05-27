Унаї Емері очолив "жовту субмарину" влітку 2020 року.

Керманичу "Вільярреала" Унаї Емері підкорилося приголомшливе досягнення. Після того як іспанський клуб здолав у фіналі Ліги Європи "Манчестер Юнайтед", 49-річний фахівець увійшов до історії футболу.

Цікавими статистичними даними поділилася Opta у Twitter.

Емері став першим тренером в історії, котрий зміг аж чотири рази завоювати перемогу у Лізі Європи. До цього тричі іспанський наставник перемагав у цьому турнірі з "Севільєю" (з 2014 по 2016 рік). Ще один раз, у 2019 році, Емері з лондонським "Арсеналом" поступився у фіналі Ліги Європи "Челсі".

Також три перемоги в Кубку УЄФА/Лізі Європи має легенда італійського футболу Джованні Трапаттоні. А ось по дві перемоги в цьому турнірі мають Рафа Бенітес, Жозе Моурінью, Луїс Моловні, Дієго Сімеоне, а також екс-тренер українського "Дніпра" Хуанде Рамос.

"Вільярреал" став шостим клубом в історії, який пройшов всю турнірну сітку до фіналу ЛЄ без поразок.

Загалом, цей титул став для Емері 11-им у кар'єрі. 10 з трофеїв - це кубки. Лише один раз Унаї вигравав національний чемпіонат - це було в часи його роботи в французькому ПСЖ.

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"Вільярреал" - "Манчестер Юнайтед": підсумки фіналу

"Вільярреал" вперше в історії виграв Кубок УЄФА/Лігу Європи. Іспанський клуб вперше грав у фіналі.

"МЮ" вдруге грав у фіналі Ліги Європи й не зміг виграти ще один трофей.

Уле-Гуннар Сульшер не зміг виграти свій перший трофей біля керма "МЮ".

Завдяки перемозі у фіналі ЛЄ "Вільярреал" завоював путівку в Лігу чемпіонів.

Єремі Піно у віці 18 років і 218 днів став наймолодшим іспанцем, який зіграв у фіналі одного з головних єврокубкових турнірів. Він побив рекорд Ікера Касільяса (19 років і 4 дні у фіналі ЛЧ в 2000 році).

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Автор: Артем Будрін