Український футбол повертається після зимової перерви.

13 і 14 лютого пройдуть матчі 14-го туру Української Прем'єр-ліги. Цей тур стане першим у 2021 році. Зимова сплячка завершилася.

"Динамо" на "Олімпійському" прийматиме "Олімпік". А центральний матч туру відбудеться в Запоріжжі, де поміряються силами 3-тя і 4-та команди чемпіонату - "Зоря" з "Десною".

Розклад трансляцій

13 лютого

14.00. "Зоря" - "Десна"

Трансляція - "УНІАН ТБ"

14.00. "Минай" - "Львів"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Колос" - "Шахтар"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Динамо" - "Олімпік"

Трансляція - "2+2"

14 лютого

14.00. "Маріуполь" - "Олександрія"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Дніпро-1" - "Інгулець"

Трансляція - "УНІАН ТБ"

17.00. "Рух" - "Ворскла"

Трансляція - "Футбол 1"

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Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

Після 13 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 30 очок і на одне очко випереджає "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Десна" (23 очок).

У зоні вильоту йде "Дніпро-1", у якого в активі 8 очок.

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Автор: Будрін Артем