13 і 14 лютого пройдуть матчі 14-го туру Української Прем'єр-ліги. Цей тур стане першим у 2021 році. Зимова сплячка завершилася.
"Динамо" на "Олімпійському" прийматиме "Олімпік". А центральний матч туру відбудеться в Запоріжжі, де поміряються силами 3-тя і 4-та команди чемпіонату - "Зоря" з "Десною".
Розклад трансляцій
13 лютого
14.00. "Зоря" - "Десна"
Трансляція - "УНІАН ТБ"
14.00. "Минай" - "Львів"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Колос" - "Шахтар"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Динамо" - "Олімпік"
Трансляція - "2+2"
14 лютого
14.00. "Маріуполь" - "Олександрія"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Дніпро-1" - "Інгулець"
Трансляція - "УНІАН ТБ"
17.00. "Рух" - "Ворскла"
Трансляція - "Футбол 1"
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Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур
- Після 13 турів у чемпіонаті лідирує "Динамо", яке набрало 30 очок і на одне очко випереджає "Шахтар". До трійки лідерів також входить "Десна" (23 очок).
- У зоні вильоту йде "Дніпро-1", у якого в активі 8 очок.
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