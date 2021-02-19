Команда Мірчі Луческу лідирує в чемпіонаті / фото Динамо Київ
З 20 по 22 лютого пройдуть матчі 15-го туру Української Прем'єр-Ліги.
У центральному матчі туру 21 лютого зустрінуться "Десна" і "Динамо".
Розклад трансляцій
20 лютого
14.00. "Маріуполь" - "Зоря"
Трансляція - "Футбол 2"
17.00. "Олександрія" - "Минай"
Трансляція - "Футбол 2"
19.30. "Львів" - "Колос"
Трансляція - "Футбол 2"
21 лютого
14.00. "Інгулець" - "Ворскла"
Трансляція - "Футбол 1"
17.00. "Шахтар" - "Рух"
Трансляція - "Футбол 1"
19.30. "Десна" - "Динамо"
Трансляція - "Футбол 1"
22 лютого
19.00. "Олімпік" - "Дніпро-1"
Трансляція - "Футбол 1"
Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур
- Починаючи з цього туру, на трибуни матчів УПЛ зможуть повернутися вболівальники.
- Після 14 турів у таблиці лідирує "Динамо", яке на 3 очки випереджає "Шахтар".
- Аутсайдерами турніру є "Рух" і "Минай", які набрали по 10 очок.
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