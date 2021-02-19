Команда Мірчі Луческу лідирує в чемпіонаті / фото Динамо Київ

З 20 по 22 лютого пройдуть матчі 15-го туру Української Прем'єр-Ліги.

У центральному матчі туру 21 лютого зустрінуться "Десна" і "Динамо".

Розклад трансляцій

20 лютого

14.00. "Маріуполь" - "Зоря"

Трансляція - "Футбол 2"

17.00. "Олександрія" - "Минай"

Трансляція - "Футбол 2"

19.30. "Львів" - "Колос"

Трансляція - "Футбол 2"

21 лютого

14.00. "Інгулець" - "Ворскла"

Трансляція - "Футбол 1"

17.00. "Шахтар" - "Рух"

Трансляція - "Футбол 1"

19.30. "Десна" - "Динамо"

Трансляція - "Футбол 1"

22 лютого

19.00. "Олімпік" - "Дніпро-1"

Трансляція - "Футбол 1"

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

  • Починаючи з цього туру, на трибуни матчів УПЛ зможуть повернутися вболівальники.
  • Після 14 турів у таблиці лідирує "Динамо", яке на 3 очки випереджає "Шахтар".
  • Аутсайдерами турніру є "Рух" і "Минай", які набрали по 10 очок.

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Автор: Антон Дудар