Українська Прем'єр-ліга: де дивитися матчі 15-го туру

"Шахтар" прийматиме "Рух", а "Динамо" зустрінеться з "Десною".

З 20 по 22 лютого пройдуть матчі 15-го туру Української Прем'єр-Ліги. У центральному матчі туру 21 лютого зустрінуться "Десна" і "Динамо". Розклад трансляцій 20 лютого 14.00. "Маріуполь" - "Зоря" Трансляція - "Футбол 2" 17.00. "Олександрія" - "Минай" Трансляція - "Футбол 2" 19.30. "Львів" - "Колос" Трансляція - "Футбол 2" 21 лютого 14.00. "Інгулець" - "Ворскла" Трансляція - "Футбол 1" 17.00. "Шахтар" - "Рух" Трансляція - "Футбол 1" 19.30. "Десна" - "Динамо" Трансляція - "Футбол 1" 22 лютого 19.00. "Олімпік" - "Дніпро-1" Трансляція - "Футбол 1" Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур Починаючи з цього туру, на трибуни матчів УПЛ зможуть повернутися вболівальники.

Після 14 турів у таблиці лідирує "Динамо", яке на 3 очки випереджає "Шахтар".

Аутсайдерами турніру є "Рух" і "Минай", які набрали по 10 очок. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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