За тур до фінішу в УПЛ закрутилася шалена інтрига в боротьбі за 4-е місце.

У 25-му турі Української Прем'єр-ліги "Олександрія" вдома приймала "Колос", а "Десна" поїхала в гості до "Ворскли".

Всі команди, окрім "Олександрії", за тур до кінця чемпіонату претендують на 4-ту сходинку, яка дає право зіграти у кваліфікації новоствореного турніру - Ліги Конференцій.

"Колос" забив у кожному з таймів по одному голу та обіграв усуху "Олександрію". Клуб з Ковалівки увірвався на 4-ту позицію і має 41 очко.

"Олександрія" - "Колос" - 0:2

Голи: Петров, 42 (пенальті), Оріховський, 57

"Олександрія": Білик, Мельник, Бабогло, Стецьков, Мірошниченко, Гречишкін, Дришлюк (Бондаренко, 62), Глоба (Вантух, 46), Банада, Шастал (Новіков, 62), Устименко (Ковалець, 46)

"Колос": Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Мілько (Задоя, 81), Богданов, Антюх (Хльобас, 72), Оріховський (Новак, 81), Ільїн, Лисенко (Ісаєнко, 86)

В спину "Колосу" дихають "Ворскла" й "Десна", які в Полтаві розписали мирову з рахунком 1:1.

"Ворскла" - "Десна" - 1:1

Голи: Тілль, 18 - Гітченко, 54

"Ворскла": Різник, Яворський, Чеснаков, Сапай, Якубу, Ребенок (Кане, 58), Пуцлін, Тілль, Скляр, Степанюк, Кулач

"Десна": Паст, Тамм, Єрмаков, Домбровський, Арвеладзе (Картушов, 81), Калитвинцев, Гітченко, Сухоцький, Гуцуляк, Конопля, Дегтярьов (Безбородько, 46)

Вилучення: Якубу, 86 (друга жовта картка)

Перед останнім туром "Ворскла" й "Десна" мають по 38 очок і ділять 5-ту позицію. В "Колоса" - 41 бал. В останньому турі полтавці грають проти "Миная", чернігівці поїдуть в гості до "Маріуполя", а "Колос" поміряється силами з "Динамо". Тому битва за 4-е місце, яке дає право грати в Лізі Конференцій, обіцяє бути спекотною.

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Автор: Артем Будрін