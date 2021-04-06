Мирон Маркевич вважає, що "Шахтар" слабо проводить цей чемпіонат України.

Екс-тренер "Металіста", "Дніпра" і збірної України Мирон Маркевич оцінив шанси "Динамо" і "Шахтаря" в чемпіонській гонці сезону 2020-2021.

Маркевича цитує zbirna.com.

"Зараз інтрига мертва. Не думаю, що динамівці упустять своє в нинішньому чемпіонаті", - заявив тренер.

"Якщо чесно, такої переваги "Динамо" перед "Шахтарем" ніхто не очікував. Згадайте фініш минулого чемпіонату. Це була прірва між першою і другою командою... Потрібно визнати, що "гірники" слабо провели нинішню першість", - також сказав Маркевич.

Фахівець висловив думку, що "Динамо" може тільки саме упустити титул:

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"Що може допомогти "Шахтарю"? Хіба що диво. "Гірники" можуть стати чемпіонами, якщо "Динамо" кине грати, але я в це не вірю".

Також він висловив думку, що "Зоря", яка відстає від "Шахтаря" на 7 очок і має матч в запасі, вже не зможе вклинитися в боротьбу за Лігу чемпіонів.

УПЛ 2020-2021: чемпіонська гонка

Після 20 турів "Динамо" набрало 49 очок і на 7 пунктів випереджає "Шахтар".

Попереду у команд особиста зустріч - вона відбудеться на "Олімпійському" 17 квітня.

"Гірники" проводять свій другий сезон під керівництвом Луїша Каштру, а "Динамо" - перший під керівництвом Мірчі Луческу.

У минулому сезоні "Шахтар" за підсумками чемпіонату випередив "Динамо" на 23 очки.

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Автор: Антон Дудар