З 11 по 13 грудня пройшли матчі 13-го туру УПЛ, який став заключним перед зимовою паузою.
"Динамо", яке лідирує в турнірі, втратило очки у скандальному матчі з "Колосом" - у грі було два пенальті і два вилучення.
Матч "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через замерзле поле стадіону у Кропивницькому.
На останньому місці на зимову перерву йде "Дніпро-1", який в ослабленому через коронавірус складі програв своєму прямому конкуренту "Руху".
Результати матчів
"Олімпік" - ПФК "Львів" - 1:1
Голи: Романовський, 76 - Кравчук, 55
"Ворскла" - "Минай" - 1:1
Голи: Кравчук, 63 - Нурієв, 14
"Рух" - "Дніпро-1" - 4:1
Голи: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 - Сваток, 84
"Динамо" - "Колос" - 2:2
Голи: Циганков (з пенальті), 74, 84 - Селезньов (з пенальті), 49, Антюх, 87
"Інгулець" - "Шахтар" - матч не відбувся
"Десна" - "Маріуполь" - 2:0
Голи: Картушов, 50, Хльобас, 56
"Олександрія" - "Зоря" - 0:2
Голи: Іванісеня, 31, Сайядманеш, 90+5
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Після зимової паузи чемпіонат відновиться 13 лютого.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 8 голів.
- Матчі "Львів" - "Минай" і "Олімпік" - "Зоря" були перенесені через коронавірус, матч "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому.
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