"Динамо" втратило очки, матч "Шахтаря" не відбувся, а "Рух" покинув останнє місце.

З 11 по 13 грудня пройшли матчі 13-го туру УПЛ, який став заключним перед зимовою паузою.

"Динамо", яке лідирує в турнірі, втратило очки у скандальному матчі з "Колосом" - у грі було два пенальті і два вилучення.

Матч "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через замерзле поле стадіону у Кропивницькому.

На останньому місці на зимову перерву йде "Дніпро-1", який в ослабленому через коронавірус складі програв своєму прямому конкуренту "Руху".

Результати матчів

"Олімпік" - ПФК "Львів" - 1:1

Голи: Романовський, 76 - Кравчук, 55

"Ворскла" - "Минай" - 1:1

Голи: Кравчук, 63 - Нурієв, 14

"Рух" - "Дніпро-1" - 4:1

Голи: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 - Сваток, 84

"Динамо" - "Колос" - 2:2

Голи: Циганков (з пенальті), 74, 84 - Селезньов (з пенальті), 49, Антюх, 87

"Інгулець" - "Шахтар" - матч не відбувся

"Десна" - "Маріуполь" - 2:0

Голи: Картушов, 50, Хльобас, 56

"Олександрія" - "Зоря" - 0:2

Голи: Іванісеня, 31, Сайядманеш, 90+5

Турнірна таблиця

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Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Після зимової паузи чемпіонат відновиться 13 лютого.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 8 голів.

Матчі "Львів" - "Минай" і "Олімпік" - "Зоря" були перенесені через коронавірус, матч "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому.

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Автор: Антон Дудар