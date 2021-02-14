13 та 14 лютого відбулися матчі першого після зимової паузи туру Української Прем'єр-Ліги.
На старті другого кола "Динамо" обіграло "Олімпік", а Артем Бесєдін оформив дубль у першій грі після повернення.
Читайте такожВзяв лопату: Луческу пояснив, чому став розчищати сніг на полі перед матчем "Динамо" (відео)
Матч "Колос" - "Шахтар" був перенесений через погодні умови на день, і в підсумку на важкому полі стадіону "Динамо" в Києві "гірники" не змогли відправити м'яч у ворота суперника.
У матчі конкурентів у боротьбі за бронзові медалі "Зоря" обіграла "Десну", а матч ознаменувався расистським скандалом.
Результати матчів
"Зоря - "Десна" - 2:1
Голи: Гладкий, 18, 61 - Тотовицький, 21
"Минай" - "ПФК Львів" - 1:2
Голи: Шиндер, 47 - Алваро, 13, 45
"Динамо" - "Олімпік" - 3:1
Голи: Бесєдін, 30, 90, Буяльський, 77 - Альваренга, 20
"Маріуполь" - "Олександрія" - 0:1
Гол: Сітало, 38
"Колос" - "Шахтар" - 0:0
"Дніпро-1" - "Інгулець" - 2:0
Голи: Дуглас, 11, Довбик, 42
"Рух" - "Ворскла" - 1:1
Голи: Климчук, 17 - Цитаїшвілі, 52
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі
- Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Зорі" Шахаб Захеді і півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку яких по 8 голів.
- Матчі першого кола "Львів" - "Минай" та "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус.
- Матч першого кола "Інгулець" - "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram