Українська Прем'єр-ліга: результати 18-го туру, таблиця

"Динамо" здолало "Зорю", а "Шахтар" розгромив "Десну".

13 і 14 березня пройшли матчі 18-го туру Української Прем'єр-Ліги. У головних матчах цього туру "Динамо" обіграло "Зорю" з суперголом Сергія Сидорчука, а "Шахтар" розгромив претендента на бронзові медалі "Десну". Результати матчів "Минай" - "Інгулець" - 0:1 Гол: Бартулович, 27 (з пенальті) "Ворскла" - "Дніпро-1" - 0:1 Гол: Довбик, 40 "Маріуполь" - "Колос" - 1:4 Голи: Бондаренко, 45+1 - Чурко, 5, Костишин, 29, Новак, 48, Лисенко, 61 "Зоря" - "Динамо" - 0:2 Голи: Бесєдін, 55, Сидорчук, 58 "Шахтар" - "Десна" - 4:0 Голи: Тете, 34 (з пенальті), 80, Соломон, 74, 77 "Олександрія" - "Олімпік" - 2:0 Голи: Бондаренко, 28, Стецьков, 90 "Львів" - "Рух" - матч перенесено Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.

Матчі першого кола "Львів" - "Минай" та "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус. У другому колі перенесено матч "Львів" - "Рух".

Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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