Динамо здобуло важливу перемогу / фото Динамо Київ

13 і 14 березня пройшли матчі 18-го туру Української Прем'єр-Ліги.

У головних матчах цього туру "Динамо" обіграло "Зорю" з суперголом Сергія Сидорчука, а "Шахтар" розгромив претендента на бронзові медалі "Десну".

Результати матчів

"Минай" - "Інгулець" - 0:1

Гол: Бартулович, 27 (з пенальті)

"Ворскла" - "Дніпро-1" - 0:1 

Гол: Довбик, 40

"Маріуполь" - "Колос" - 1:4

Голи: Бондаренко, 45+1 - Чурко, 5, Костишин, 29, Новак, 48, Лисенко, 61

"Зоря" - "Динамо" - 0:2

Голи: Бесєдін, 55, Сидорчук, 58

"Шахтар" - "Десна" - 4:0

Голи: Тете, 34 (з пенальті), 80, Соломон, 74, 77

"Олександрія" - "Олімпік" - 2:0

Голи: Бондаренко, 28, Стецьков, 90

"Львів" - "Рух" - матч перенесено

Турнірна таблиця

upl.ua

Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

  • Сезон 2020-2021 в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди грають у два кола - вдома та на виїзді.
  • Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 голів.
  • Матчі першого кола "Львів" - "Минай" та "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус. У другому колі перенесено матч "Львів" - "Рух".
  • Матч першого кола "Інгулець"- "Шахтар" не відбувся через поганий стан поля в Кропивницькому. Господарям було зараховано технічну поразку, а "Шахтар" отримав 3 очки.

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Автор: Антон Дудар