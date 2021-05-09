"Дніпро-1" потіснив з сьомої сходинки "Олександрію", а "Олімпік" фінішував на передостанньому місці.

В завершальних матчах 26-го туру Української Прем'єр-ліги відбулися безкомпромісні поєдинки, де ніхто не хотів програвати.

"Рух" завітав у гості до "Дніпра-1" та на 96-й хвилині забив пенальті, врятувавши для себе нічию 1:1 в цьому протистоянні. В паралельному матчі "Олімпік" на 86-й хвилині вирвав у "Львова" нічию 1:1.

Таким чином, дніпряни фінішували на сьомій позиції з 30 очками, одразу за ними "Львів" з 29 балами, "Рух" завершив чемпіонат на 10-му місці з 28 очками. "Олімпік" з 22-ма заліковими пунктами закінчив сезон на передостанній сходинці.

"Дніпро-1" - "Рух" - 1:1

Голи: Чуже, 60 - Кондраков, 90+6 (пенальті)

"Дніпро-1": Юрчук (Сарнавський, 77), Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Ді Франко, Пихальонок (Цуріков, 77), Булеца (Ярмолюк, 61), Чуже, Когут (Батагов, 90+2), Довбик

"Рух": Бандура, Гагун, Білий, Зец, Мисик, Мартинюк (Сапуга, 83), Федорчук (Карасюк, 83), Литвиненко (Кухарук, 68), Притула (Кондраков, 83), Б. Бойчук, Климчук (Руніч, 53)

Огляд матчу від УНІАН ТВ.

"Львів" - "Олімпік" - 1:1

Голи: Ренанн, 27 - Хамелюк, 86

"Львів": Ільющенков, Якимець, Романчук, Махмутович, Бусько, Довгий, Ернест (Семенів, 84), Альваро (Сабіно, 89), Чир’як (Ременяк, 89), Грисьо (Шина, 67), Ренанн (Нич, 67)

"Олімпік": Бетім (Кичак, 46), Альваренга, Драме, Зотько, Снурніцин, Лебеденко, Завійський (Хамелюк, 85), Бабенко, Політило, Таллес (Тейшейра, 66), Беніто

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Автор: Артем Будрін