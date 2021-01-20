УЄФА оприлюднив символічну збірну 2020 року, яка була сформована за результатами голосування вболівальників.
Про це повідомляє офіційний сайт UEFA.
У команді року три місця в атаці зайняли Роберт Левандовські, Кріштіану Роналду та Неймар. Ліонелю Мессі у символічній збірній відвели місце у центрі півзахисту.
Воротар: Мануель Ноєр ("Баварія")
Захисники: Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Серхіо Рамос ("Реал"), Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх (обидва - "Баварія")
Півзахисники: Тьяго Алькантара ("Баварія"/"Ліверпуль"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Ліонель Мессі ("Барселона")
Нападники: Неймар ("ПСЖ"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовські ("Баварія")
В голосуванні взяло участь близько шести мільйонів осіб.
🚨It's here!🚨— UEFA (@UEFA) January 20, 2021
𝗬𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗨𝗘𝗙𝗔.𝐜𝐨𝐦 𝐅𝐚𝐧𝐬' 𝗠𝗲𝗻'𝘀 #𝗧𝗲𝗮𝗺𝗢𝗳𝗧𝗵𝗲𝗬𝗲𝗮𝗿!
🎉🙌
Read more on the chosen XI here⬇️
Who is going to have an even better 2021? 🔮
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