Неймар програв фінал ЛЧ, але потрапив у команду року / фото REUTERS

УЄФА оприлюднив символічну збірну 2020 року, яка була сформована за результатами голосування вболівальників.

Про це повідомляє офіційний сайт UEFA. 

У команді року три місця в атаці зайняли Роберт Левандовські, Кріштіану Роналду та Неймар. Ліонелю Мессі у символічній збірній відвели місце у центрі півзахисту.

Воротар: Мануель Ноєр ("Баварія")

Захисники: Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Серхіо Рамос ("Реал"), Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх (обидва - "Баварія")

Півзахисники: Тьяго Алькантара ("Баварія"/"Ліверпуль"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Ліонель Мессі ("Барселона")

Нападники: Неймар ("ПСЖ"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовські ("Баварія")

В голосуванні взяло участь близько шести мільйонів осіб. 

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Автор: Будрін Артем