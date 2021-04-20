"Челсі", "Реал" та "Манчестер Сіті" зможуть дограти поточний розіграш Ліги чемпіонів.

УЄФА ухвалив важливе рішення щодо команд, які заснували Суперлігу. Спілка європейських футбольних асоціацій не буде відсторонювати ці клуби від поточного розіграшу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела ESPN.

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УЄФА не буде карати дискваліфікацією ті команди, які пробилися на півфінальну стадію єврокубків у нинішньому сезоні.

Таким чином, "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Реал" зіграють в 1/2 Ліги чемпіонів, а "Манчестер Юнайтед" та "Арсенал" - у Лізі Європи.

Створення Суперліги: що відомо

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Автор: Артем Будрін