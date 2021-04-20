УЄФА ухвалив важливе рішення щодо команд, які заснували Суперлігу. Спілка європейських футбольних асоціацій не буде відсторонювати ці клуби від поточного розіграшу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.
Про це повідомляє з посиланням на власні джерела ESPN.
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УЄФА не буде карати дискваліфікацією ті команди, які пробилися на півфінальну стадію єврокубків у нинішньому сезоні.
Таким чином, "Манчестер Сіті", "Челсі" та "Реал" зіграють в 1/2 Ліги чемпіонів, а "Манчестер Юнайтед" та "Арсенал" - у Лізі Європи.
Створення Суперліги: що відомо
- 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер".
- Старт турніру намічений на серпень. У ньому зіграють 20 клубів - 15 клубів-засновників (ще три приєднаються до турніру пізніше) і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні. Матчі будуть проходити в середині тижня. Команди будуть розбиті на дві групи, в плей-офф вийдуть по п'ять найсильніших (три - відразу в 1/4 фіналу, дві - в 1/8).
- Главою Суперліги став президент "Реала" Флорентіно Перес.
- Згідно з планами, кожен клуб-учасник Суперліги повинен отримати 350 мільйонів євро.
- УЄФА категорично проти створення Суперліги і вже пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги.
- Клуби Суперліги пригрозили судом у відповідь на потенційні санкції.
- Президент УЄФА Александер Чеферін вже встиг попередити гравців, що за участь у Суперлізі буде заборона грати за національні збірні, а також підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
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