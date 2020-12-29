Матч аматорських команд довелося зупинити.

Матч дев'ятого за силою дивізіону чемпіонату Англії (аматорська ліга) між командами "Одбі Таун" і "Лестер Нірвана" не змогли дограти через злого собаку.

Про це повідомляє fanbanter.co.uk.

У другому таймі за рахунку 1:2 на користь гостей на поле кілька разів вибігала вівчарка. Потім вона на кілька хвилин розташувалася в технічній зоні однієї з команд.

Цікаво, що собака була з господарем, проте зрушити її з місця не вдавалося навіть йому.

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У підсумку після безуспішних спроб прибрати собаку зі стадіону, а також розмов з її господарем рефері в цілях безпеки на 78-й хвилині вирішив зупинити гру.

"Ніколи раніше не бачили, щоб ігри зупиняли через те, що собака і її господар носяться туди-сюди по полю. Судді кажуть, що гра закінчена", - відзначили в Twitter-акаунті "Лестер Нірвани".

Автори статті назвали таку причину для скасування матчу "найбезглуздішою в історії". А фанати активно коментують ситуацію в Twitter:

"Тобто всі гравці не могли впоратися з одним чоловіком і його собакою?", "Футбольна історія року", "Чи чули коли-небудь про гру, яку скасували через те, що господар не контролював свою собаку?", "А ось і нова причина для скасування матчу".

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Автор: Антон Дудар