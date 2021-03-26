27 і 28 березня пройде другий ігровий день європейської кваліфікації чемпіонату світу-2022.
Збірна України в другому турі гратиме проти збірної Фінляндії.
Розклад матчів 1-го туру
27 березня
Група A
21.45. Сербія - Португалія
21.45. Ірландія - Люксембург
19.00. Катар - Азербайджан - поза кваліфікацією
Група E
21.45. Чехія - Бельгія
19.00. Білорусь - Естонія
Група G
19.00. Нідерланди - Латвія
16.00. Чорногорія - Гібралтар
19.00. Норвегія - Туреччина
Група Н
16.00. Росія - Словенія
21.45. Словаччина - Мальта
19.00. Хорватія - Кіпр
28 березня
Група В
19.00. Грузія - Іспанія
21.45. Косово - Швеція
Група С
21.45. Болгарія - Італія
21.45. Швейцарія - Литва
Група F
19.00. Данія - Молдова
21.45. Ізраїль - Шотландія
21.45. Австрія - Фарерські острови
Група I
19.00. Албанія - Англія
21.45. Сан-Марино - Угорщина
21.45. Польща - Андорра
Група J
19.00. Вірменія - Ісландія
21.45. Македонія - Ліхтенштейн
21.45. Румунія - Німеччина
Група D
16.00. Казахстан - Франція
21.45. Україна - Фінляндія
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
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