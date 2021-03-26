Стадіон "Аль Бейт" в Катарі, що буде приймати матчі мундіалю / фото REUTERS

27 і 28 березня пройде другий ігровий день європейської кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Збірна України в другому турі гратиме проти збірної Фінляндії.

Розклад матчів 1-го туру

27 березня

Група A

21.45. Сербія - Португалія

21.45. Ірландія - Люксембург

19.00. Катар - Азербайджан - поза кваліфікацією

Група E

21.45. Чехія - Бельгія

19.00. Білорусь - Естонія

Група G

19.00. Нідерланди - Латвія

16.00. Чорногорія - Гібралтар

19.00. Норвегія - Туреччина

Група Н

16.00. Росія - Словенія

21.45. Словаччина - Мальта

19.00. Хорватія - Кіпр

28 березня

Група В

19.00. Грузія - Іспанія

21.45. Косово - Швеція

Група С

21.45. Болгарія - Італія

21.45. Швейцарія - Литва

Група F

19.00. Данія - Молдова 

21.45. Ізраїль - Шотландія

21.45. Австрія - Фарерські острови

Група I

19.00. Албанія - Англія

21.45. Сан-Марино - Угорщина 

21.45. Польща - Андорра 

Група J

19.00. Вірменія - Ісландія

21.45. Македонія - Ліхтенштейн

21.45. Румунія - Німеччина 

Група D

16.00. Казахстан - Франція

21.45. Україна - Фінляндія

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
  • Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 

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Автор: Будрін Артем