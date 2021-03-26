Європейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 2-го туру

Європейські збірні продовжують боротися за можливість поїхати на чемпіонат світу.

27 і 28 березня пройде другий ігровий день європейської кваліфікації чемпіонату світу-2022. Збірна України в другому турі гратиме проти збірної Фінляндії. Розклад матчів 1-го туру 27 березня Група A 21.45. Сербія - Португалія 21.45. Ірландія - Люксембург 19.00. Катар - Азербайджан - поза кваліфікацією Група E 21.45. Чехія - Бельгія 19.00. Білорусь - Естонія Група G 19.00. Нідерланди - Латвія 16.00. Чорногорія - Гібралтар 19.00. Норвегія - Туреччина Група Н 16.00. Росія - Словенія 21.45. Словаччина - Мальта 19.00. Хорватія - Кіпр 28 березня Група В 19.00. Грузія - Іспанія 21.45. Косово - Швеція Група С 21.45. Болгарія - Італія 21.45. Швейцарія - Литва Група F 19.00. Данія - Молдова 21.45. Ізраїль - Шотландія 21.45. Австрія - Фарерські острови Група I 19.00. Албанія - Англія 21.45. Сан-Марино - Угорщина 21.45. Польща - Андорра Група J 19.00. Вірменія - Ісландія 21.45. Македонія - Ліхтенштейн 21.45. Румунія - Німеччина Група D 16.00. Казахстан - Франція 21.45. Україна - Фінляндія Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулося 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

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