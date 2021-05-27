21 гол в серії пенальті у єврокубках - абсолютний рекорд.

В драматичному поєдинку фіналу Ліги Європи, де "Вільярреал" переміг "червоних дияволів", трапилася історична подія.

Про це повідомляє Gracenot Live.

У серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів футболісти вдарили 22 рази й забили 21 гол. Голкіпер іспанського клубу Херонімо Рульї реалізував свій пенальті, а потім відбив удар свого колеги за амплуа з "Ман Юнайтед" Давіда Де Хеа.

Таким чином, встановився рекорд - ніколи раніше не було забито 21 гол у серії пенальті в єврокубках.

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"Вільярреал" - "Манчестер Юнайтед": підсумки фіналу

"Вільярреал" вперше в історії виграв Кубок УЄФА / Лігу Європи. Іспанський клуб вперше грав у фіналі. "Вільярреал" став шостим клубом в історії, який пройшов всю турнірну сітку до фіналу ЛЄ без поразок.

"МЮ" вдруге грав у фіналі Ліги Європи й не зміг виграти ще один трофей. Уле-Гуннар Сульшер не зміг виграти свій перший титул біля керма "МЮ".

Завдяки перемозі у фіналі ЛЄ "Вільярреал" завоював путівку в Лігу чемпіонів.

Єремі Піно у віці 18 років і 218 днів став наймолодшим іспанцем, який зіграв у фіналі одного з головних єврокубкових турнірів. Він побив рекорд Ікера Касільяса (19 років і 4 дні у фіналі ЛЧ у 2000 році).

Унаї Емері став першим тренером в історії, котрий зміг аж чотири рази завоювати перемогу у Лізі Європи.

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Автор: Артем Будрін