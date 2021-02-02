Клуб не став називати причини, через які з футболістом припинили співпрацю.

Клуб української Прем'єр-Ліги "Колос" вперше прокоментував ситуацію з відрахуванням нападника Євгена Селезньова.

Заява опублікована на офіційному сайті "Колоса".

"Інтернет-ресурси вибухнули новиною з приводу відрахування Євгена Селезньова з нашого клубу. Щоб припинити спекуляції і чутки з цього приводу, повідомляємо наступне:

Читайте такожФутболіст Селезньов вперше прокоментував скандал зі своїм відрахуванням з Колосу (відео)

Євген Селезньов дійсно покинув розташування команди, яка зараз знаходиться в Туреччині на навчально-тренувальних зборах. У контрольній грі з брестським "Рухом", яка відбулася 31 січня в місті Белек, Селезньов участі не брав. Того ж дня він вилетів до Києва", - повідомили в "Колосі".

Також у клубі пообіцяли, що найближчим часом керівництво клубу дасть свої коментарі щодо цієї ситуації.

Євген Селезньов: повернення в Україну

Селезньов підписав контракт з "Колосом" 2 вересня 2020 року. Він повернувся в Україну після чотирьох років виступів у Туреччині та Іспанії.

Селезньов заявив, що його мета в Україні - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи).

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, в яких забив 5 голів (всі - з пенальті).

На даний момент на його рахунку 116 голів у чемпіонатах України.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар