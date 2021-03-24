Коуч воротарів провів сеанс одночасного тренування одразу п'ятьом підопічним.

Напередодні матчу кваліфікації ЧС-2022 проти Франції, збірна України провела міні-тренувальний збір в Києві.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Франція - Україна.

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Кумедний епізод трапився у ході "двосторонки". Новачок збірної Олександр Сирота, який добре зарекомендував себе в київському "Динамо", нав'язав контактну боротьбу Андрію Шевченку, який теж згадує свою молодість і бігає з гравцями. 20-річний центральний захисник повалив корпусом свого тренера на газон, а через декілька секунд допоміг піднятися.

Тим часом коуч воротарів провів веселе тренування для голкіперів. Цього разу дуже висока конкуренція в збірній на місце першого воротаря національної команди. Тренерський штаб має приємний головний біль кого ж обрати основним стражем воріт. Наставник Педро Харо вишикував воротарів ланцюжком і почав синхронно естафетою по черзі кидати м'яча. Вся "шеренга" рухалася у напрямку воріт. Це підняло настрій, забезпечило гарні емоції та розслабило гравців.

Нагадаємо, що Анатолій Трубін, Георгій Бущан, Дмитро Різник, Андрій Лунін та Андрій П'ятов змагаються за статус першого голкіпера "синьо-жовтих".

Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня матчем проти чинних чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі в Києві: спочатку проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

Раніше Андрій Шевченко оголосив список футболістів, які викликані до збірної, але пізніше стало відомо, що відразу три гравці не допоможуть команді через травми.

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Автор: Будрін Артем