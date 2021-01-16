Жерсон Родрігес взяв участь у кліпі на пісню про самого себе.

Нападник "Динамо" Жерсон Родрігес знявся в кліпі реп-виконавців з Люксембургу Джейо Бруджеза і Джа Арроганте.

Як повідомляє tageblatt.lu, вони записали пісню креольською мовою, присвячену Родрігесу. Вона отримала назву GR10 "Gerson Rodrigues".

Пісня покликана мотивувати юних футболістів.

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"Це пісня про мотивацію дітей та молоді. Жерсон - гравець національної збірної, грав у Лізі чемпіонів. Рядки повинні вселяти в них надію, що вони зможуть досягти подібної мети. Найпрекрасніше в Жерсоні те, що він не змінився, незважаючи на свій успіх. Він як і раніше хороша людина", - сказав Арроганте, який знайомий з Родрігесом більше десяти років.

У кліпі можна побачити не тільки футбольну складову, а й гламур. У зйомках були задіяні дві Lamborghini, які належать Родрігесу.

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Автор: Антон Дудар