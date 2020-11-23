Шведський форвард незадоволений, що його образ використовують у грі.

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович обурений тим, що його ім'я і образ використовуються в серії футбольних симуляторів FIFA.

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Про це 39-річний футболіст написав у Twitter.

"Хто дав EA Sports дозвіл використовувати моє ім'я та образ? FIFPro (Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів - прим.)? Не знав, що є членом цієї організації. Якщо це так, то я потрапив туди дивним чином. У чому я впевнений - ніколи не давав дозвіл ФІФА і FIFPro заробляти на моєму імені.

Хтось заробляє на моєму імені та образі без моєї згоди всі ці роки. Прийшов час розслідування", - заявив Златан.

Варто відзначити, що в FIFA 21 традиційно використані офіційні команди, а також прізвища та образи футболістів.

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Переклад: Данило Слесь