Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович обурений тим, що його ім'я і образ використовуються в серії футбольних симуляторів FIFA.
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Про це 39-річний футболіст написав у Twitter.
"Хто дав EA Sports дозвіл використовувати моє ім'я та образ? FIFPro (Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів - прим.)? Не знав, що є членом цієї організації. Якщо це так, то я потрапив туди дивним чином. У чому я впевнений - ніколи не давав дозвіл ФІФА і FIFPro заробляти на моєму імені.
Хтось заробляє на моєму імені та образі без моєї згоди всі ці роки. Прийшов час розслідування", - заявив Златан.
Варто відзначити, що в FIFA 21 традиційно використані офіційні команди, а також прізвища та образи футболістів.
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