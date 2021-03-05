Цікаво, що добиратися на фестиваль Златану Ібрагімовичу довелося на мотоциклі.

Зірковий нападник "Мілана" Златан Ібрагімович взяв участь у популярному музичному фестивалі в Сан-Ремо.

Читайте такожФутболіст збірної України хотів би заспівати в дуеті з легендою російського шансонуВідео було опубліковано в Twitter телеканалу Rai.

Ібрагімович вийшов на сцену разом з головним тренером "Болоньї" Сінішею Михайловичем, який нещодавно переміг онкологічне захворювання.

Разом ще з двома виконавцями вони заспівали пісню "Lo vagabondo ("Я бродяга") італійського гурту "I Nomadi".

Відзначимо, що Ібрагімович, схоже, не найкращим чином вивчив слова пісні.

Curva dell'Ariston fatevi sentire 🙌

Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. 😂

Ecco la clip integrale 👇 pic.twitter.com/omwmSu3SMf — RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021

Цікаво те, як Ібрагімовичу довелося добиратися до Сан-Ремо з Мілана. За його словами, він їхав на автомобілі, але потрапив у затор. Тоді він зупинив проїжджаючого повз мотоцикліста, який виявився фанатом "Мілана", і попросив його довезти останні 60 кілометрів.

"Просидівши в машині три години, я сказав водієві, що мені потрібно вийти. Я просто зупинив цього хлопця і запитав, Чи може він мені допомогти. На щастя, він виявився вболівальником нашої команди", - розповів Ібрагімович.

Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"

Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.

У поточному сезоні на його рахунку 14 голів в 14 матчах Серії А. Він займає третє місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату.

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У цьому сезоні Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.

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Автор: Антон Дудар