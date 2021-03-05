Зірковий нападник "Мілана" Златан Ібрагімович взяв участь у популярному музичному фестивалі в Сан-Ремо.
Читайте такожФутболіст збірної України хотів би заспівати в дуеті з легендою російського шансонуВідео було опубліковано в Twitter телеканалу Rai.
Ібрагімович вийшов на сцену разом з головним тренером "Болоньї" Сінішею Михайловичем, який нещодавно переміг онкологічне захворювання.
Разом ще з двома виконавцями вони заспівали пісню "Lo vagabondo ("Я бродяга") італійського гурту "I Nomadi".
Відзначимо, що Ібрагімович, схоже, не найкращим чином вивчив слова пісні.
Curva dell'Ariston fatevi sentire 🙌— RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021
Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. 😂
Ecco la clip integrale 👇 pic.twitter.com/omwmSu3SMf
Цікаво те, як Ібрагімовичу довелося добиратися до Сан-Ремо з Мілана. За його словами, він їхав на автомобілі, але потрапив у затор. Тоді він зупинив проїжджаючого повз мотоцикліста, який виявився фанатом "Мілана", і попросив його довезти останні 60 кілометрів.
"Просидівши в машині три години, я сказав водієві, що мені потрібно вийти. Я просто зупинив цього хлопця і запитав, Чи може він мені допомогти. На щастя, він виявився вболівальником нашої команди", - розповів Ібрагімович.
60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ➡️https://t.co/YmmduZpfTp— Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 4, 2021
⚡️Il video di @Ibra_official ⤵️#Sanremo2021@RaiUnopic.twitter.com/l1HHkJ4Fq1
Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"
- Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.
- У поточному сезоні на його рахунку 14 голів в 14 матчах Серії А. Він займає третє місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату.
- Найближчі матчі "Мілана" 39-річний форвард пропустить через травму
- У цьому сезоні Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.
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