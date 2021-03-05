Златан Ібрагімович / фото REUTERS

Зірковий нападник "Мілана" Златан Ібрагімович взяв участь у популярному музичному фестивалі в Сан-Ремо.

Читайте такожФутболіст збірної України хотів би заспівати в дуеті з легендою російського шансонуВідео було опубліковано в Twitter телеканалу Rai.

Ібрагімович вийшов на сцену разом з головним тренером "Болоньї" Сінішею Михайловичем, який нещодавно переміг онкологічне захворювання.

Разом ще з двома виконавцями вони заспівали пісню "Lo vagabondo ("Я бродяга") італійського гурту "I Nomadi".

Відзначимо, що Ібрагімович, схоже, не найкращим чином вивчив слова пісні.

Цікаво те, як Ібрагімовичу довелося добиратися до Сан-Ремо з Мілана. За його словами, він їхав на автомобілі, але потрапив у затор. Тоді він зупинив проїжджаючого повз мотоцикліста, який виявився фанатом "Мілана", і попросив його довезти останні 60 кілометрів.

"Просидівши в машині три години, я сказав водієві, що мені потрібно вийти. Я просто зупинив цього хлопця і запитав, Чи може він мені допомогти. На щастя, він виявився вболівальником нашої команди", - розповів Ібрагімович.

Златан Ібрагімович: кар'єра в "Мілані"

  • Ібрагімович повернувся в "Мілан" в січні 2020 року.
  • У поточному сезоні на його рахунку 14 голів в 14 матчах Серії А. Він займає третє місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату.
  • Найближчі матчі "Мілана" 39-річний форвард пропустить через травму
  • У цьому сезоні Ібрагімович забив свій 500-й гол у кар'єрі.

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Автор: Антон Дудар