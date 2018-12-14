Климентьєв увійшов в тренерський штаб національної збірної України з хокею

Відомий хокеїст буде помічником Андрія Срюбка в національній команді.

Відомий в недалекому минулому хокеїст Сергій Климентьєв буде працювати у тренерському штабі національної збірної команди України з хокею.

43-річний фахівець працюватиме асистентом головного тренера команди Андрія Срюбко, повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

Климентьєв, який у якості спортсмена брав участь у 13 чемпіонатах світу та Олімпійських Іграх у складі національної збірної України, свою тренерську кар’єру розпочав у сезоні 2013-2014 років, коли працював асистентом головного тренера у київському «Соколі». Після цього Сергій Володимирович працював тренером у ДЮСШ «Сокіл-Київ», а минулого сезону обіймав посаду тренера молодіжної збірної команди України.

Цікаво, що попереднього сезону тренерський дует Срюбко – Климентьєв перебував на чолі молодіжної збірної команди України, яка на чемпіонаті світу в словенському Бледі посіла 4 місце.