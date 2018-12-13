Російські біатлоністи будуть допитані австрійською поліцією у справі допінгу

Росіянам пред'явлені звинувачення в порушенні антидопінгових правил під час чемпіонату світу-2017.

Російський коментатор Дмитро Губернієв повідомив, що напередодні старту другого етапу Кубка світу з біатлону австрійська поліція прибула в розташування збірної Росії в Хохфільцені.

Тренеру Олександру Касперовичу, лікарям та масажистам, а також біатлоністам Євгенію Гаранічеву, Александру Логінову, Антону Шипуліну, Ірині Старих і Алєксєю Волкову пред'явлені звинувачення в порушенні антидопінгових правил на чемпіонаті світу в Хохфільцені в 2017 році.

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"Увага! Кілька годин тому в розташування збірної Росії з біатлону нагрянула австрійська поліція. Перед вами список спортсменів, тренерів, лікарів і масажистів, кому висунуто звинувачення в порушенні антидопінгових правил під час чемпіонату світу в Хохфільцені в 2017 році. В Австрії це кримінальний злочин. Всі, хто вказаний в цьому списку, зобов'язані дати свої пояснення поліції.

Цікаво, чому саме зараз і через майже два роки пред'явлені ці звинувачення? За останні кілька років наша команда регулярно проходила і проходить допінг-тести, і питань немає. А тепер вони є у австрійської поліції», – написав Губернієв в Instagram.

Як повідомляє ТАСС, австрійська поліція проведе допит російських біатлоністів, які підозрюються в порушенні антидопінгових правил, після жіночого спринту на етапі Кубка світу в Хохфільцені. Гонка стартує сьогодні о 15.15 за київським часом.