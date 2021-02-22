Джала Сью є чемпіонкою з паддлбордінгу в США, проте знаменитою красуня стала завдяки роботі професійною моделлю та блогером.
Зауважимо, що паддлбордінг є різновидом серфінгу. Спортсмени в цій дисципліні змагаються на оптимізованих дошках для серфінгу. Згідно з правилами дозволяється у цьому виді гребти руками або веслами. Також учасникам змагань можна лежати на дошці.
Найбільш дивовижна річ, що в паспорті Джали майоріє 41 рік й вона мама чотирьох дітей! Проте фігура після пологів залишилася такою ж чарівною.
"Ніхто не вірить мені, коли я кажу їм, що мені 41 рік. Я кажу їм, що мої діти зберігають мою молодість. Мені приємні всі добрі слова про мене, але найбільше для мене значить моя роль "Мами", - поділилася для своїх підписників в соціальній мережі Сью.
Джала має майже 80 тисяч підписників в Instagram. Спортсменка тішить свою аудиторію спекотними фото.
"Ви джерело натхнення", "Мотивуюся вами", "Ви - Богиня", - божеволіють фолловери в коментарях до фото.
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