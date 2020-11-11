Рам - лідер світового рейтингу гольфістів / фото golf-monthly.co.uk
Іспанський гольфіст Джон Рам зробив дуже складний удар в рамках підготовчого турніру перед стартом "Мастерса".
26-річного гольфіста і лунку розділяло озеро, але це не збентежило спортсмена. Рам здійснив удар, після якого м'яч кілька разів підстрибнув на воді, після чого опинився на суші і закотився в лунку.
В описі відео на YouTube-каналі "Мастерса" зазначається, що днем раніше іспанець здійснив подібний удар, але зняти вдалося тільки цю спробу.
Варто відзначити, що Джон Рам в липні очолив світовий рейтинг гольфістів.
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