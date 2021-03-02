Еліна Світоліна / фото REUTERS
П'ята ракетка світу Еліна Світоліна зняла для своїх фолловерів дотепне відео.
26-річна спортсменка спробувала опанувати та відкрити для себе нову соціальну мережу ClubHouse. Комунікують в ній тільки в голосовому форматі.
Світоліна запостила відео в Instagram.
Тенісистка в окулярах записувала нотатки, але згодом занудьгувала та опустила демонстративно голову.
"Спробуй ClubHouse, вони говорили", – кмітливо підписала відеоролик Еліна.
Еліна Світоліна: результати у 2021 році
- На першому турнірі року в Мельбурні Світоліна зачохлила ракетку на стадії чвертьфіналу.
- На Australian Open українка покинула турнір в 1/8 фіналу, програвши суперниці з США.
- Наразі Світоліна перебуває в Катарі, де незабаром зіграє свій черговий турнір WTA. Еліна отримала перший номер посіву на цих змаганнях.
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