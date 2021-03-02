Еліна Світоліна / фото REUTERS

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна зняла для своїх фолловерів дотепне відео.

26-річна спортсменка спробувала опанувати та відкрити для себе нову соціальну мережу ClubHouse. Комунікують в ній тільки в голосовому форматі.

Світоліна запостила відео в Instagram.

Тенісистка в окулярах записувала нотатки, але згодом занудьгувала та опустила демонстративно голову. 

"Спробуй ClubHouse, вони говорили", – кмітливо підписала відеоролик Еліна.

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Автор: Будрін Артем