Українська тенісистка геть не в захваті від додатка, який стрімко набирає обертів.

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна зняла для своїх фолловерів дотепне відео.

26-річна спортсменка спробувала опанувати та відкрити для себе нову соціальну мережу ClubHouse. Комунікують в ній тільки в голосовому форматі.

Світоліна запостила відео в Instagram.

Тенісистка в окулярах записувала нотатки, але згодом занудьгувала та опустила демонстративно голову.

"Спробуй ClubHouse, вони говорили", – кмітливо підписала відеоролик Еліна.

Еліна Світоліна: результати у 2021 році

На першому турнірі року в Мельбурні Світоліна зачохлила ракетку на стадії чвертьфіналу.

На Australian Open українка покинула турнір в 1/8 фіналу, програвши суперниці з США.

Наразі Світоліна перебуває в Катарі, де незабаром зіграє свій черговий турнір WTA. Еліна отримала перший номер посіву на цих змаганнях.

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Автор: Будрін Артем