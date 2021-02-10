В'ячеслав Кравцов та Еліна Руденко вперше стали батьками.

Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов став батьком. "Віце-міс Україна-2015" Еліна Руденко (Кравцова) народила йому доньку.

Про це дружина баскетболіста повідомила в Instagram.

Радісна подія в родині 33-річного баскетболіста і 23-річної моделі сталася 8 лютого.

Новонароджену назвали Меліса.

Зазначимо, що Кравцов зробив пропозицію коханій у вересні 2019 року. В кінці того ж року пара зіграла весілля.

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Автор: Антон Дудар