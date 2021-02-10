Еліна та В'ячеслав Кравцови / фото instagram.com/elina_kravz
Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов став батьком. "Віце-міс Україна-2015" Еліна Руденко (Кравцова) народила йому доньку.
Про це дружина баскетболіста повідомила в Instagram.
Радісна подія в родині 33-річного баскетболіста і 23-річної моделі сталася 8 лютого.
Новонароджену назвали Меліса.
instagram.com/elina_kravz
Зазначимо, що Кравцов зробив пропозицію коханій у вересні 2019 року. В кінці того ж року пара зіграла весілля.
фото instagram.com/elina_kravz
фото instagram.com/elina_kravz
фото instagram.com/elina_kravz
фото instagram.com/elina_kravz
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