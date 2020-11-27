28 листопада стартує новий сезон Кубка світу з біатлону. Перший етап пройде протягом двох днів у Фінляндії.
В рамках цього етапу пройдуть чотири гонки: індивідуальні гонки у чоловіків і жінок, а також чоловічий і жіночий спринт.
Розклад першого етапу
28 листопада
11.55. Індивідуальна гонка, чоловіки
15.15. Індивідуальна гонка, жінки
29 листопада
11.25. Спринт, чоловіки
14.35. Спринт, жінки
Трансляція всіх гонок: "UA: Перший", "Eurosport 1".
Кубок світу з біатлону 2020-2021: що потрібно знати
- У новому сезоні заплановано проведення дев'яти етапів. Ще один етап (в Китаї) був скасований.
- У сезоні 2020-2021 буде кілька спарених етапів: по два поспіль етапи приймуть Контіолахті, Хохфільцен, Оберхоф і Нове Место. Це зроблено, щоб мінімізувати вплив коронавірусу.
- Завершити сезон планується 21 березня.
УНІАН публікував повний календар Кубка світу на сезон 2020-2021.
Раніше був оголошений склад збірної України на перший етап. Індивідуальні гонки пропустять Валя Семеренко та Тарас Лесюк.
У минулому сезоні переможцями Кубка світу стали Йоханнес Бе і Доротея Вірер.
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