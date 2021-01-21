Бійці провели обов'язкову зустріч перед реваншем.

Ірландець Конор Макгрегор та американець Дастін Пор'є влаштували дуель поглядів перед боєм, який відбудеться в Абу-Дабі 23 січня.

Зірки UFC провели зустріч без галасу та метушні. Конор з'явився на захід у класичному костюмі. Стильний лук доповнився окулярами. Поведінка ірландця була поміркована.

Під час самої дуелі поглядів спортсмени мали короткий діалог. Опісля вони зробили кілька спільних фото.

Нагадаємо, у вересні 2014 року Макгрегор нокаутував Пор'є. За два дні американець матиме нагоду взяти реванш.

Читайте такожМакгрегор заявив, що вийде в ринг проти легенди боксу: коли відбудеться бій

Життя і кар'єра Конора Макгрегора: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем