Ірландець Конор Макгрегор та американець Дастін Пор'є влаштували дуель поглядів перед боєм, який відбудеться в Абу-Дабі 23 січня.
Зірки UFC провели зустріч без галасу та метушні. Конор з'явився на захід у класичному костюмі. Стильний лук доповнився окулярами. Поведінка ірландця була поміркована.
Під час самої дуелі поглядів спортсмени мали короткий діалог. Опісля вони зробили кілька спільних фото.
𝐒𝐄𝐕𝐄𝐍 𝐘𝐄𝐀𝐑𝐒 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆.— UFC Europe (@UFCEurope) January 21, 2021
💎 @DustinPoirier vs. 🇮🇪 @TheNotoriousMMA 2️⃣. #UFC257
📺 WATCH LIVE on @BTSport Box Office pic.twitter.com/6JmH3Q7JRG
Нагадаємо, у вересні 2014 року Макгрегор нокаутував Пор'є. За два дні американець матиме нагоду взяти реванш.
Читайте такожМакгрегор заявив, що вийде в ринг проти легенди боксу: коли відбудеться бій
Життя і кар'єра Конора Макгрегора: головне
- Свій минулий бій Макгрегор провів проти американця Дональда Серроне на UFC 246 і святкував перемогу вже в першому раунді.
- Всього в ММА Макгрегор провів 26 боїв і здобув 22 перемоги. У червні поточного року ірландець втретє оголосив про відхід зі змішаних єдиноборств.
- У серпні Конор прийняв рішення офіційно одружитися на дівчині, з якою перебував у цивільному шлюбі понад десять років.
- Раніше Макгрегор шокував уболівальників, спробувавши на смак бджолу.
- У минулому році Макгрегора затримали у Франції за спробу сексуального насильства. Пізніше з'явилися подробиці ситуації.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram