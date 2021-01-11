Марта Костюк здобула вольову перемогу у чвертьфіналі престижного турніру в Абу-Дабі.

Українська тенісистка Марта Костюк, яка займає 99-е місце в рейтингу WTA, успішно подолала чвертьфінальну стадію на турнірі в Абу-Дабі.

На шляху до півфіналу Костюк обіграла іспанку Сару Соррібес-Тормо (№66 у рейтингу WTA).

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Українка змогла здобути вольову перемогу. Програвши перший сет всуху, далі Костюк змінила хід матчу і завершила його на свою користь - 0:6, 6:1, 6:4.

На корті суперниці провели 1 годину 57 хвилин.

Для 18-річної Костюк це перший вихід у півфінал на турнірах WTA.

У півфіналі Костюк може зустрітися з Еліною Світоліною, якщо перша ракетка України 11 січня обіграє Вероніку Кудерметову з Росії.

Турнір в Абу-Дабі: головне

Турнір WTA 500 в Абу-Дабі проходить з 6 по 13 січня 2021 року із загальним призовим фондом в 565 530 доларів США.

У чвертьфінал Марта Костюк пробилася, здобувши розгромну перемогу. А Еліна Світоліна в матчі-трилері обіграла росіянку.

Катерина Бондаренко покинула турнір, у другому колі програвши представниці Тунісу Унс Джабір (7:5, 3:6, 2:6).

Еліна Світоліна посіяна на цьому турнірі під другим номером. Вище за неї лише одна тенісистка - американка Софія Кенін (№4 WTA).

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Автор: Антон Дудар